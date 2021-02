Congo-Brazzaville: Gianni Infantino reçu par Denis Sassou N'Guesso

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association(Fifa) s'est entretenu le 20 février avec le président de la République.

L'entretien entre les deux personnalités a porté sur l'accompagnement de la Fifa dans le développement du football au Congo et en Afrique, mais surtout comment accompagner le Championnat d'Afrique des nations (Chan) par l'instance mondiale du football.

Gianni Infantino a gratifié, à cette occasion, le président de la République de quelques présents, en l'occurrence un maillot n°10, estampillé Denis Sassou N'Guesso, un ballon de football et un fanion de la Fifa , ainsi qu'un pin's, symbolisant l'amitié entre la Fifa et le Congo. Le président de la Fifa, qui considère sa rencontre avec Denis Sassou N'Guesso comme un moment exceptionnel, s'est entretenu également avec Hugues Ngouélondélé, ministre des Sports et de l'Education physique.

Le président de la Fédération internationale de football a loué les relations étroites qui lient désormais le Congo à son institution:« C'est exceptionnel, la collaboration que nous avons entre le gouvernement et la Fédération. Nous avons parlé des projets concrets que nous allons mettre en place ici à Brazzaville avec le président Mayolas et son équipe, mais aussi travailler la main dans la main avec le ministère et le gouvernement du Congo », a-t-il déclaré à sa sortie d'audience avec le ministre des Sports.