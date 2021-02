Congo-Kinshasa: Hannah Subayi Kamuanga, nouvelle « Country officer» et «Equity expert » de Proparco en RDC

Proparco est une filiale de l'Agence française de développement, qui participe au financement et à l'accompagnement des entreprises, des institutions financières et de fonds d'investissement social en Afrique, Asie, Amérique latine et au Moyen-Orient.

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Hannah Subayi Kamuanga est à son nouveau poste. Elle s'en charge de tous les types d'investissements en RDC: infrastructures (énergétiques et non énergétiques), private equity, fonds de placement et investissements de démarrage. En outre, cette dernière est également la responsable principale, en charge des investissements pour l'Afrique centrale.

Avant sa nomination, Hannah Subayi était, depuis mai 2013, associée principale chez South Suez capital, en Afrique du Sud, l'un des plus grands fonds africains de capital-investissement, avec 1 milliard de dollars usd. Basée à Cape Town, elle était spécialisée dans les transactions sur les marchés primaire et secondaire. Pendant plus de 7 ans, elle a procédé à des investissements et mené des due diligences sur tout le continent africain et dans divers secteurs, acquérant une expertise dans la modélisation financière innovante, la structuration d'opérations transfrontalières et les négociations juridiques complexes. Hannah Subayi a également traité avec des fonds de pension et d'autres types d'investisseurs en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Grâce à ses performances, elle avait été promue associée principale de South Suez Capital au premier trimestre 2020.

Justifiant de près de 10 ans d'expérience professionnelle, Hannah Subayi siège notamment au Conseil d'administration de Dazzle Angels, en Afrique du Sud, le premier fonds providentiel sud-africain, axé sur les femmes, dirigé et financé par des femmes d'affaires expérimentées. Le fonds investit uniquement dans des entreprises technologiques dirigées par des femmes. Elle y est notamment responsable de l'origination et du monitoring. L'origination consiste à être à l'origine de l'émission de valeurs mobilières tant sur les marchés locaux qu'internationaux.

Carrière à Londres

Avant de rejoindre South Suez Capital, Hannah Subayi a travaillé, pendant deux ans, chez Credit Suisse à Londres, en tant qu'analyste au sein de l'équipe Equity Capital Markets. Elle était responsable de l'origination et de l'exécution dans les secteurs industriels, technologie, média et télécommunication(TMT), de la santé, de l'immobilier et des institutions financières. Elle a ensuite été promue au poste d'associée dans l'équipe de conseil en fusions et acquisitions pour les soins de santé et TMT.

Avant Credit Suisse, Subayi Kamuanga a été analyste des marchés boursiers pour Nomura / Lehman brothers. Nomura est une holding financière japonaise qui avait racheté les activités en Europe de l'ex-banque d'affaires américaine Lehman brothers.

Connexion avec les entrepreneurs africains

Cette dernière est titulaire d'un master en management de HEC Paris business school et d'un master en droit des affaires et International de l'université Panthéon Sorbonne (Paris I). Elle parle couramment le lingala, le français et l'anglais.

Depuis mai 2020, Hannah Subayi est également conférencière invitée en entrepreneuriat à l'African leadership academy, prestigieuse pré-université, située à la périphérie de Johannesburg, en Afrique du Sud, et fondée par le célèbre entrepreneur ghanéen, Fred Swaniker. Hannah Subayi y côtoie beaucoup d'entrepreneurs africains. A travers des sessions de conseil et de coaching, elle travaille avec certains d'entre eux sur des sujets financiers, opérationnels, stratégiques, de levée de fonds et juridiques.

En outre, ces trois dernières années, Hannah Subayi a été active sur la scène des start-up via des organisations comme Seedstars, Akro Capital, Silicon Cape et Startup Grind entre autres.