Angola: Foot/D1 - Recreativo de Libolo renoue avec la victoire

Luanda — La formation de Recreativo de Libolo a renoué avec la victoire, en battant dimanche Santa Rita de Cássia par 1-0, en match comptant pour la 12e journée du championnat national de football de première division.

L'équipe de Cuanza Sul se sent soulagé grâce ce succès après une série des défaites consécutives.

L'unique but de la partie disputée au stade 4 de Janeiro, à Uíge, a été inscrit à la 64e minute par l'entremise de Denilson.

Dans d'autres rencontres comptant pour la même journée, Wiliete de Benguela et la Sagrada Esperança da Lunda Norte ont fait match nul (0-0) et le même résultat a été enregistré lors de l'affrontement entre Recreativo de Caála et Desportivo de Huíla.

Pour sa part, Petro de Luanda a battu samedi Ferrovia 3-0 et conserve la tête du championnat avec 22 points.

L'équipe de Cuanza Sul se sent soulagé grâce ce succès après une série des défaites consécutives.

L'unique but de la partie disputée au stade 4 de Janeiro, à Uíge, a été inscrit à la 64e minute par l'entremise de Denilson.

Dans d'autres rencontres comptant pour la même journée, Wiliete de Benguela et la Sagrada Esperança da Lunda Norte ont fait match nul (0-0) et le même résultat a été enregistré lors de l'affrontement entre Recreativo de Caála et Desportivo de Huíla.

Pour sa part, Petro de Luanda a battu samedi Ferrovia 3-0 et conserve la tête du championnat avec 22 points.