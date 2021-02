Afrique: L'Ouganda se qualifie, la Mauritanie s'en remet à la providence

Le penalty de la 88e minute inscrit par le remplaçant Derrick Kakooza a offert à l'Ouganda une victoire 2-1 contre la Mauritanie, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total. Le match qui se disputait samedi soir au Stade de Olympique de Nouakchott a vu les Hippos se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Les deux équipes avaient besoin de la victoire pour s'assurer un passage au tour suivant, mais c'est l'Ouganda qui a mieux visé pour égaliser et enfin gagner le match synonyme de deuxième place du groupe A. Le pays hôte devra désormais attendre l'issue des matches du groupe C pour savoir s'il sera l'une des deux meilleures équipes classées troisième.

Les Mauritaniens ont pris les devants en première période via un penalty de Silly Sanghare avant que l'Ouganda n'égalise à l'heure grâce à Steven Sserwadda. A ce moment, on est loin de se douter que Kakooza quitterait le banc pour inscrire un penalty tardif et surtout son deuxième but du tournoi.

Bien qu'il ait dominé pendant la plupart des périodes de la première mi-temps et créé de nombreuses occasions de marquer, l'Ouganda est allé à la pause mené au score.

C'est Sanghare qui, du point de penalty, a frappé son coup de pied dans le toit du filet pour donner à l'équipe locale une avance précieuse.

Les Ougandais ont continué à mettre la pression, mais de mauvaises décisions dans le dernier tiers leur ont coûté des chances de marquer des buts.

Ils sont cependant sortis de la pause déterminés à redresser leurs torts et il ne leur a fallu qu'un quart d'heure avant de se mettre à niveau. Un bon coup sur la droite a vu Steven Sserwadda pénétrer dans la surface et frapper un tir bas qui s'est terminé dans le coin inférieur droit.

L'entraîneur Mauril Njoya a fait des changements, Mbareck a été ovationné malgré la surveillance étroite des Ougandais et à sa place, El Mami Tetah. Les Ougandais ont également apporté des changements, Ivane Eyamu et Najib Yiga remplaçant Asaba et Richard Basangwa.

Les occasions se sont succédé mais aucune n'a été concrétisée jusqu'à ce penalty obtenu par les Ougandais à trois minutes du terme après un maniement du ballon d'un défenseur mauritanien dans la surface. Le remplaçant Kakooza a transformé le penalty salvateur.