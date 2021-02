Ile Maurice: Emploi fictif - Yogida Sawmynaden s'explique au CCID ce lundi

Convocation de Yogida Sawmynaden, Vinay Appanna et Deepak Bonomally probablement cette semaine au tribunal de Moka, après le feu vert de la magistrate Divya Mungroo-Jugurnath. Cette dernière annoncera la date exacte aujourd'hui. Il se pourrait qu'ils soient convoqués pour demain. Aujourd'hui, Neeta Nuckchhed et son associée Keshwaree Poonyth sont attendues.

La présence de Yogida Sawmynaden au tribunal de Moka attirera sans doute une forte présence du public comme lors de sa comparution en cour de district de Port-Louis. Cependant, contrairement à l'affaire de Private Prosecution en cour de Port-Louis, qui concerne l'emploi fictif - et salaire fictif - de Simla Kistnen, l'affaire au tribunal de Moka s'annonce plus sérieuse. Car on enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen.

Si l'ex-ministre du Commerce a pu éviter jusqu'ici l'humiliation d'être convoqué par le Central Criminal Investigation Department (CCID) pour répondre aux accusations d'avoir détourné le salaire de Rs 15 000 destiné à Simla Kistnen, il ne le pourra plus aujourd'hui. Sauf si son avocat trouve une autre astuce pour qu'il n'ait pas à le faire. Selon des sources dignes de foi, cependant, la police, elle, ne veut plus être humiliée et compte bien interroger l'ex-ministre under warning. Le problème c'est que l'on ne sait pas la nature de l'inculpation éventuelle. S'agirait-il d'abus d'autorité ou de détournement ? Toutefois, la police pourrait ne pas avoir à en décider aujourd'hui puisqu'il ne s'agirait que d'une inculpation provisoire qui peut être amendée par la suite.

Les enquêteurs se cantonneraient aux faits et essaieraient de savoir, entre autres, si Yogida Sawmynaden a bien enregistré Simla Kistnen comme Constituency Clerk et s'il lui a bien versé son salaire mensuel de Rs 15 000. Les limiers du CCID se seraient sans doute déjà assurés auprès de l'Assemblée nationale de l'identité de la personne qui a procédé à cet enregistrement.

Si c'est l'avocat Raouf Gulbul qui assiste l'ancien ministre du Commerce dans le cadre de la Private Prosecution de Simla Kistnen pour l'emploi fictif de Constituency Clerk en cour de Port-Louis et aussi lors de son interrogatoire au Central Criminal Investigation Department aujourd'hui, on ignore qui sera l'homme de loi qui agira comme son watching brief au tribunal de Moka. On ignore pour l'heure l'identité des avocats de Deepak Bonomally et de Vinay dit Rudy Appanna. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine s'annonce décisive pour tout ce beau monde. Et pour le gouvernement.

Les relations tumultueuses entre Kistnen et Yogida Sawmynaden en question

L'ex-ministre sera sans doute confronté aux témoignages de divers témoins qui ont affirmé le lien entre l'ex-agent orange et l'ex-ministre, mais surtout la détérioration de cette relation pour diverses raisons, dont celles ayant trait aux contrats publics. Selon plusieurs témoins, Kistnen avait fait part de sa colère quand il a découvert que Yogida Sawmynaden l'aurait utilisé juste pour faire «joli» tout en faisant octroyer les contrats à d'autres. Comme celui pour la désinfection de la STC qui est finalement allé à Neetee Select de Neeta Nuckchhed, l'amie d'enfance de l'ex-ministre.

D'autres questions sont à prévoir venant des avocats des «Avengers» et Me Azam Neerooa, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), concernant d'autres vains contrats et promesse d'emploi aux Kistnen. La violente dispute entre ce dernier et l'ex-ministre serait aussi probablement abordée, dispute qui avait fini par des menaces verbales de Kistnen adressées à Yogida Sawmynaden. Les menaces de l'ex-agent du MSM de tout dévoiler et ses confidences à plusieurs témoins, et qui seraient arrivées jusqu'aux oreilles de personnes en haut lieu avec pour conséquence que Kistnen a, à son tour, été l'objet de menaces venant du garde du corps du ministre, intéresseront sans doute les avocats. C'est l'avocat du DPP qui ouvrira le bal des questions.

Qui avait rendez-vous avec Kistnen à La Louise ?

Vinay Appanna et Deepak Bonomally, quant à eux, seront sans doute confrontés aux déclarations de Pooveden Subbaroyan et Koumadha Sawmynaden à l'effet que Kistnen avait rendez-vous avec eux, ce 16 octobre fatidique, pour recevoir une importante somme d'argent, comme l'a aussi dit Nishay Boodooa, le neveu de Kistnen, qui n'a cependant pas précisé l'origine de l'argent. Vinay Appanna avait-il oui ou non donné rendez-vous à Kistnen ce jour-là, directement ou par personne interposée ? Que répondra-t-il ? Il est fort probable qu'il soit confronté à ses échanges téléphoniques éventuels avec Kistnen.