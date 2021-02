Angola/Tanzanie: Afrocoupes - 1º de Agosto écrasé en Tanzanie

Luanda — 1º de Agosto a perdu ce dimanche par 2 à 6 contre le Namungo FC de Tanzanie, en match du dernier tour d'accès à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de football.

La formation angolaise a joué sans cinq joueurs influents, prétendument pour avoir été testé positif au test Covid -19, en Tanzanie.

Les entités tanzaniennes ont signalé l'existence de six cas positifs dans l'équipe de Primeiro de Agosto, à savoir le gardien de but Neblú, les milieux de terrain Bobó, Boni et Mário, l'attaquant Mabululu et le coordinateur de l'équipe, Untonesa Sampaio.

D'Agosto a joué avec les onze suivants: Toni, Isaac, Job, Macaia, Paizo, Buá, Herenilson, Edmilson, Mongo, Moya et Zine.

Suite à la décision du comité des compétitions de la CAF, après l'annulation du match aller, qui devait se jouer le 14 novembre au stade "11 de Novembro" à Luanda, les «militaires» ont été contraints de disputer les deux matchs sur le terrain de Namungo FC.

A cette époque, quatre joueurs de l'équipe tanzanienne avaient été testés positifs au covid-19.

Ainsi, le match retour se jouera mercredi prochain, dans le même stade, en Tanzanie.

