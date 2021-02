Algérie: "La Serbie vue par des artistes algériens", une exposition de toiles inaugurée à Alger

Alger — La deuxième édition de l'exposition collective de toiles, "La Serbie vue par des artistes algériens", évoquant l'amitié algéro-serbe à travers la mise en valeur des patrimoines culturels des deux pays, a été inaugurée, dimanche à Alger.

Visible jusqu'au 4 mars à la galerie "Baya" du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition, célébrant l'amitié entre les deux pays et la fête nationale serbe (15 février), a été conjointement ouverte par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda et l'ambassadeur de la République de Serbie Aleksandar Jankovic.

Donnant libre court à leurs créativités, une quinzaine de plasticiens, ont réalisé une cinquantaine de toiles conçues dans différents courants artistiques et un mélange de couleurs vives aux formes poétiques, figuratives ou abstraites.

A travers de belles poésies muettes ces artistes ont établi des passerelles d'amitié entre les deux pays à l'instar de Yacine Kezas, Assia Gas, Nadjima Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti, Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres, ou encore Said Rahmani.

Ainsi, dans un élan créatif prolifique, Yacine Kezas a embelli l'espace avec, "La femme poupée","L'Homme et le Pouvoir","L'attente d'une mère" et "Les jumeaux", alors que Assia Gas , autodidacte talentueuse au pinceau joyeux et pointu, a rendu, "Leriem", "Le Canyon de l'Uvac" et "La forteresse de Smederevo" (symbole historique en Serbie).

En présence de représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger invités à ce vernissage, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda , à rappelé la qualité des relations "hautement amicales" entre l'Algérie et la Serbie, mettant l'accent sur le rôle de l'art, "facteur de consolidation des liens culturels" entre les deux pays.

De son côté, l'Ambassadeur de la République Serbe Aleksandar Jankovic, a évoqué les liens amicaux et historiques entre la l'Algérie et la Serbie, en rappelant le parcours du photographe-caméraman serbe de la Révolution algérienne, Stevan Labudovic (1926-2017).