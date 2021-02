Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - Les six suspects devant la justice

Yassin Meetou, 31 ans, Belal Meetou, 30 ans, habitants Vallée-Pitot, leur neveu Muntasir Gokool, 27 ans, habitant Vallée-des-Prêtres, Noorudhin Bholah et Multazaam Aboo Samah Saduula tous âgés de 26 ans et domiciliés à Vallee Pitot et Ajum Beeharry 26 ans, habitant Camp Yoloff, ont de nouveau comparu devant la justice ce lundi 22 février. Cela, dans le sillage de l'assassinat de Manan Fakhoo.

Les suspects ont été traduits en cour de Rose-Hill pour les procédures administratives. Ils devraient à nouveau comparaître en cour vendredi. Me Assad Peeroo, représentant les intérêts de Muntasir Gokool, espère que d'ici vendredi la police aura avancé dans l'enquête. «Il n'y a pas de preuves concrètes contre mon client. On donne le temps à la police. Par la suite, nous viendrons avec une motion de 'struck out the charge'», a soutenu l'homme de loi.

Yassin Meetou, l'un des suspects arrêtés, a, lui, fait une plainte en cour de Rose-Hill. C'est ce qu'a indiqué son homme de loi, Me Rouben Mooroongapillay, à sa sortie du tribunal. Il affirme que son client, qui a arrêté le 15 février, n'a pas bénéficier de l'assistance d'un avocat. «La police lui a dit : 'oun fer ziska HSC ou kapav reponn kestion'», a déclaré l'homme de loi. D'ajouter qu'il s'entretiendra avec Yassin Meetou, ce lundi après-midi, en présence des enquêteurs. Yassin Meetou, repond d'une accusation provisoire d'«aiding and abetting» et non de meurtre dans cette affaire.

Les hommes de loi de Belal Meetou, Mes Shameer Hussenbocus et Bilaal Oozeerally, ont aussi fait part à la cour qu'ils n'ont pu rencontrer leur client depuis son arrestation.