Afrique: CAN U20 2021 - L'exploit de la Centrafrique qui surprend la Tunisie

L'exploit et la surprise, la Centrafrique bat la Tunisie 2-1 et franchit la première étape de la CAN U20 pour sa toute première participation à une compétition de la taille.

La sélection tunisienne des moins de 20 ans a subi aujourd'hui une défaite surprise pour son dernier match au premier tour de la CAN U20. En effet, la Centrafrique s'est offert le scalp de la Tunisie (2-1) pour terminer 2e de la poule au nez et à la barbe de son adversaire du jour, qui est tout de même qualifié car assuré de terminer parmi deux des trois meilleurs 3es.

Au bout de six minutes de jeu, la sélection tunisienne était déjà menée par deux buts à zéro à la suite de deux réalisations d'Alfred Gombe-Fei et de Raphael Marc Yapende (5 et 6 mn). Malgré les gros efforts fournis, seul Chiheb Laabidi a pu réduire la marque pour les tunisiens en transformant un penalty à la 24ème minute.

Les Fauves U20 ont ensuite tenu bon malgré la domination adverse pour décrocher une qualification historique dès leur première participation. Avec ce résultat, la Tunisie rétrograde à la 3ème place du classement général de son groupe, mais se qualifie pour les quarts de finale grâce aux places de meilleurs troisièmes.