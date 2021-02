Afrique: Qualificatifs Afrobasket 2021 - Tournoi de Yaoundé Sénégal-Kenya (69-51) - Les «lions» épinglent les «morans» et assurent le ticket

L'équipe du Sénégal a épinglé hier, vendredi 19 février, sa première victoire au tournoi de Yaoundé qualificatif à l'Afrobasket «Kigali 2021». Les «Lions» se sont imposés devant une accrocheuse équipe du Kenya sur la marque de (69-51). Le ticket qualificatif assuré, le Sénégal boucle son parcours ce week-end avec deux duels successifs face au Mozambique et l'Angola.

L 'équipe du Sénégal a démarré le tournoi de Yaoundé qualificatif à l'Afrobasket de Kigali 2021, par une victoire. C'était aux dépens du Kenya qu'elle a dominé sur la marque de 69 à 41. Les Lions ont cependant fait face à une équipe accrocheuse d'un bout à l'autre de la rencontre.

Dans le sillage de l'arrière de l'As Douanes Cheikh Bamba Diallo, les Lions ont pourtant d'entrée tenu le bon bout. S'ils parviennent à remporter, avec une courte tête le premier quart-temps (21- 18). Le deuxième acte prendra une toute autre tournure. Puisque les Morans du Kenya vont refréner les ardeurs des joueurs sénégalais. Le Sénégal perd pied et laisse les partenaires de Desmond Owili s'offrir une avance de quatre points à la pause (31-27).

Au retour des vestiaires, les Lions rectifient vite le tir. Ils resserrent leur défense et se montrent tout aussi tranchants dans les phases offensives. Youssou Ndoye est sur le bon tempo et permet au Sénégal d'égaliser et terminer le troisième quart avec un avantage de 9 points (52- 41). Plus libérés à l'entame du «money time», les Lions assoient davantage leur jeu et creusent l'écart qui avoisinera les 20 points (46-65. 5e), Les deux meilleurs scoreurs des Lions, Ibrahima Faye (19 points) et Cheikh Bamba Diallo (19 points), haussent le ton. Le Sénégal en profite pour corser l'addition et larguer l'équipe du Kenya à 19 points à la fin du match.

Après les Morans du Kenya, la bande à Youssou Ndoye, Alkaly Ndour et autre Ibrahima Faye va terminer le job ce week-end en allant à l'assaut du Mozambique ce samedi avant d'affronter l'Angola dimanche.

A l'issue de cette deuxième fenêtre de la FIBA, les trois meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées à l'Afrobasket prévu du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali.