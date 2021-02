Gabon: Conservation justice - Bilan de l'an 2020 du projet d'appui à la loi sur la faune(AALF)

Libreville, le 20 février 2021. En 2020, les activités de l'ONG CONSERVATION JUSTICE n'ont pas été épargnées par la progression de la pandémie de covid-19. Ainsi, depuis le mois d'avril 2020 et le début du confinement, la situation liée à l'évolution de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans notre pays a fortement impacté les activités, notamment avec les restrictions d'entrer ou de sortir du Grand Libreville.

Ainsi, arrêté durant les mois de mars, avril, mai et juin, le projet d'Appui à l'Application de la Loi sur la Faune (AALF) a pu obtenir, le 30 juin 2020, via le Ministère en charge des Eaux et forêts, une autorisation spéciale de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national. Cela a permis à CONSERVATION JUSTICE de reprendre ses missions à l'intérieur du pays. Cela a ainsi confirmé l'intérêt des autorités Gabonaises pour le projet AALF.

Grâce à l'appui du projet AALF, 19 opérations ont été réalisées par les Eaux et Forêts renforcées par les forces de l'ordre. Un total de 47 trafiquants ont été arrêtés grâce à ces opérations, des Gabonais, ainsi que des présumés trafiquants de sept autres nationalités. Le projet a également suivi des cas initiés par les forces de l'ordre et le Ministère des Eaux et Forêts. Il s'agit de 7 présumés trafiquants.

Comme l'explique le Directeur Exécutif de Conservation Justice, Luc Mathot, « en matière de lutte contre le trafic de faune, le Gabon est un exemple à suivre dans la Sous-région et plus globalement en Afrique francophone. Nous faisons partie du réseau EAGLE, actif sur dix pays en Afrique, et on ne peut que constater que le nombre de condamnations est beaucoup plus élevé que dans les autres pays où nous sommes actifs ». Quand on sait que le trafic d'ivoire alimente d'autres formes de trafic et de criminalité et alimente même des groupes terroristes, on comprend l'importance de se protéger face à ces dangers. Protéger la faune emblématique du Gabon permet aussi de protéger la forêt et son potentiel en termes de développement touristique et en tant que fournisseur de nombreux biens et services pour le Gabon et au-delà.

Et c'est ce à quoi contribue le projet AALF. Les opérations initiées dans son cadre ont permis de saisir 73 pointes d'ivoire, pour une masse de 334 kg, 4 peaux de panthère, 2 carabines de grande chasse et une arme de calibre 12. Sur les 54 personnes poursuivies, AALF a facilité l'obtention de 44 condamnations fermes variant de 180 à 730 jours, avec une moyenne de 487 jours de prison ferme. Les cas en cours concernent 8 personnes, tandis que 3 autres personnes ont été relaxées ou leurs cas classés sans suite par manque de preuves ou en raison de leur innocence manifeste.

En ce qui concerne la presse, le projet a diffusé 342 pièces médiatiques dont 222 sur internet, 45 dans la presse écrite, 39 à la radio et 36 à la télévision.

En matière de pédagogie, au cours de l'année 2020, le projet AALF a organisé 2 formations à l'endroit des Officiers et Agents de Police Judicaire à compétence générale et spéciale, ceci dans les provinces de la Nyanga et de la Ngounié. Au total, 64 personnes ont été formées. Les représentants du projet AALF ont tenu un minimum de 497 rencontres, soit une moyenne de 41 rencontres par mois, avec les autorités des Eaux et Forêts, de la Justice, des forces de l'ordre, etc. Ceci montre à quel point la collaboration est permanente.

CONSERVATION JUSTICE est une ONG à but non lucratif qui a pour vocation de protéger les éléphants et autres espèces menacées au Gabon vis-à-vis de la chasse illégale et du trafic de faune en augmentant le niveau d'application de la loi sur la faune sur tout le territoire (www.conservation-justice.org)

Conservation Justice

Application des lois sur les forêts et la faune en Afrique Centrale.

Un autre volet est la lutte contre l'exploitation forestière illégale. CONSERVATION JUSTICE bénéficie d'un accord de partenariat au Gabon avec le Ministère en charge des Eaux et Forêts et est maintenant financé principalement par l'Union européenne. Le projet AALF est exécuté au Gabon depuis septembre 2010 et existe maintenant depuis plusieurs années au sein du réseau Eco-Activists for Governance and Law Enforcement (EAGLE). En plus du Gabon, EAGLE est constitué de projets en activité dans une dizaine de pays en Afrique.