Algérie: Covid-19 - Au moins 2.461.254 décès dans le monde

Geneve — La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 2.461.254 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.

Plus de 111.052.530 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 68.096.900 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de samedi, 9.185 nouveaux décès et 402.202 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 2.098 nouveaux morts, le Brésil (1.212) et le Mexique (832).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 497.648 décès pour 28.077.638 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 189 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (181), la République tchèque (179), le Royaume-Uni (177) et l'Italie (158).

L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 828.061 décès pour 36.446.781 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 658.013 décès (20.686.089 cas), les Etats-Unis et le Canada 519.269 décès (28.920.370 cas), l'Asie 251.739 décès (15.889.949 cas), le Moyen-Orient 102.221 décès (5.256.858 cas), l'Afrique 101.004 décès (3.820.523 cas), et l'Océanie 947 décès (31.969 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).