Gabon: PANA - Faustin Boukoubi échange avec les lycéens

Le Président de l'Assemblée nationale , Faustin Boukoubi a profité de ses congés parlementaires pour échanger avec les apprenants du Lycée Célestin Moukodoume Itha de Pana. Il était question pour l'élu du peuple d'échanger sur la situation sanitaire que traverse le pays. Aussi, était-il question pour les deux parties d'aborder de l'avenir de la jeunesse du département Lombo-Boueguidi.

Faustin Boukoubi a échangé avec les élèves du Lycée Célestin Moukodoume Itha de pana. Le Président de l'Assemblée nationale, en vacances parlementaires, en a profité pour expliquer aux apprenants, la situation de la pandémie au Gabon. Il a affirmé haut et fort que la pandémie Covid-19 est une réalité. Aussi, a t-il exhorté le chef de l'établissement, Thierry Mesmin Mbandji et le corps enseignants, de respecter les mesures barrières et le protocole sanitaire. Il a également rappelé aux uns et aux autres que le port du masque est obligatoire, comme le sont la distanciation physique, le lavage des mains avec du savon et des gels hydro-acooliques.

Les apprenants ont compris la nécessité de respecter les mesures gouvernementales. Quant à la question d'un élève , savoir comment devenir haut cadre de son pays et honorer sa famille, en bon pédagogue, Faustin Boukoubi, a le plus simplement possible répondu qu'il faut "se consacrer et se concentrer à ses études, ne pas être dispercé par l'alcool, les stupéfiants et bien d'autres vices qui peuvent détourner du chemin de la réussite".

Il faut rappeler que l'honorable Faustin Boukoubi a instruit le proviseur et le corps enseignants de doubler d'efforts pour cette année 2021. L'idéal pour lui, serait de réaliser les 100% au baccalauréat. Il faut dire que l'année scolaire 2019-2020 s'était 81,08% soit 100% en série D, 86,20% en série A1 et 76,19% en série B. Des résultats encouragés par l'homme politique du département Lombo Boueguidi Faustin Boukoubi communément appelé "Ivonda".

Une visite guidée de l'établissement a clos la rencontre entre le Président de l'Assemblée nationale, les élèves et le corps enseignants. Le premier cité a touché du doigt, les réalités des conditions de travail des enseignants et des apprenants.