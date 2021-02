Madagascar: Pro League - La révolte des Disciples

Cette fois, c'était la bonne pour l'équipe de la CNaPS Sports-Disciples auteur d'un véritable carton, hier au Stadium Elgeco Plus, face à une Uscafoot prise à la gorge par une formation très motivée à quitter la zone rouge.

C'est aujourd'hui chose faite car la CSDFC monte d'un cran dans la hiérarchie grâce à une très belle victoire de 5 buts à 2. La CSDFC a marqué très tôt par Mando dès la troisième minute. Une demi-heure plus tard, Rija Rasoanaivo a réussi le coup parfait avec un corner rentrant. Nantis de cette précieuse avantage, les hommes du président Rija Andriamiariniriantsoa multiplièrent la pression et les buts s'enfilèrent à la pelle. D'abord par Hasina (53ème mn) puis par Lalaina (58è).

Comme le sort s'acharnait sur l'équipe de la CUA après le deuxième carton jaune de Tafita, synonyme d'expulsion, on se disait que la messe était dite. Mais ce n'est pas sans compter sur cette nouvelle passe décisive de Niasexe qui offrit son second but à Mando (79ème). A 5 à 0, les protégés de Mamisoa Razafindrakoto levaient quelque peu les pieds à l'image du gardien Stéphane coupable de s'être laissé devancer dans sa sortie par un Jean Ba qui n'en demandait pas tant en ouvrant le score pour l'Uscafoot. Haut du formulaire A 90+2, l'Uscafoot trouva encore le moyen de réduire le score par Théo. N'empêche que cette défaite de 2 à 5 sera difficile à digérer pour Hildecoeur et ses joueurs, bien obligés d'aller au four durant la seconde phase.

C'est aussi le cas de Zanakala, bien que moins grave et qui se faisait piéger, samedi à Ampasambazaha, par une Ajesaia qui a dû sortir les gros moyens pour marquer l'unique but de la partie par Zinola (63ème) qui rentrait 4 mn plus tôt pour remplacer Miora. Un coaching gagnant donc pour l'entraîneur Setra qui a réussi l'essentiel.