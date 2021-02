Madagascar: Nouvelle rocade Tsarasaotra - Une collision entre deux motos fait un mort

Pour la énième fois, un accident mortel s'est produit sur la nouvelle rocade de Tsarasaotra. Il était environ 19 heures, ce vendredi, lorsque les secouristes et les forces de l'ordre ont été appelés pour un accident de la route à la nouvelle rocade de Tsarasaotra. Deux motos se sont percutées.

Les faits, une violente collision entre deux motos dont un scooter et une autre routière, a coûté la vie à l'un des conducteurs. Une moto en route vers Ivato est entrée en collision avec une autre moto venue en sens inverse. Le choc entre les deux s'est produit dans des circonstances encore floues. Un moment d'inattention serait en cause. Des témoins oculaires ont expliqué que les motards roulaient à vive allure, leurs conducteurs, qui seraient des amateurs de vitesse, n'ont pas pu contrôler leurs véhicules en cours de route, ce qui aurait provoqué l'accident.

Le choc était très fort et a tué l'un des motards sur le coup. Les secouristes ont constaté son décès à leur arrivée. L'autre conducteur est gravement blessé et a été transporté à l'hôpital. Les secouristes et les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. L'enquête de la gendarmerie permettra d'éclaircir les circonstances de l'accident. Depuis le début de cette année, le nombre des morts sur les routes est en hausse. Particulièrement à Tsarasaotra, les usagers déplorent plus de morts sur cette route en 2021.

Cette augmentation du nombre des accidents pousse les autorités à mener de plus en plus d'opérations de contrôle. Prise de risque, négligence, fatigue, non-respect du code de la route, consommation d'alcool et stupéfiants... sont souvent à l'origine de ces accidents. Les chiffres sont alarmants, au mois de janvier, l'on a enregistré une dizaine d'accidents mortels. Un renforcement des contrôles routiers est plus que nécessaire pour prévenir d'autres pertes en vies humaines.