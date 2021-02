Algérie: Festival national des jeux et sports traditionnels en mars à Bechar

Bechar — Quelque 150 participants sont attendus au 22e festival national des sports et jeux traditionnels, prévu les 26 et 27 mars à Bechar, a-t-on appris lundi auprès du président de la ligue de wilaya de cette discipline.

"Les participants issus d'une dizaine de ligues de wilaya et clubs de différentes régions du pays spécialisés dans ces jeux et sports traditionnels prendront part aux compétions prévues au titre de ce festival, parmi lesquelles le Matreg (bâton), Kora (balle), Kherbga (jeu de dames sur sable), Sig (bâtonnets de roseaux) et le grimper de palmier", a indiqué Lotfi Mansouri.

"Diverses autres manifestations culturelles et artistiques seront également au menu de ce festival, organisé aussi à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la mort au champ d'honneur du colonel Lotfi et ses compagnons au Djebel Bechar (27 mars 1960)", a-t-il souligné.

Les compétitions de ce festival, qui seront supervisées par des arbitres et équipes techniques de la FNSJT, se dérouleront à travers les différentes infrastructures sportives relevant du secteur de la jeunesse et des sports à Bechar, a fait savoir le président de la ligue de wilaya des jeux et sports traditionnels.