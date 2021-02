Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de taekwondo - Anzoumana Siaka révèle la date de l'assemblée générale élective

L'assemblée générale élective de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo (Fitkd),aura lieu le 30 octobre 2021. La date a été annoncée par Me Anzoumana Siaka,le samedi 20 février 2021 au Palais du Taekwondo à Abidjan-Adjamé.

Selon Anzoumana Siaka, cette Assemblée élective devait se tenir plus tôt. Mais lors d'une rencontre, les clubs, ont souhaité que Me Bamba Cheick Daniel, président sortant de la fédération reste en place jusqu'à la tenue des JO 2021. « Les dates des différentes étapes du processus électoral, à savoir les dates des dépôts de candidatures, de la campagne, etc, seront dévoilées plus tard », a-t-il ajouté. Cette assemblée générale élective sera supervisée par la Fédération mondiale de Taekwondo, qui a décidé désormais de superviser les AGE de toutes les associations membres.

Évoquant, la participation des taekwondo'ins aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, Me Anzoumana Siaka a indiqué que la Côte d'Ivoire a un statut à défendre au Japon. Les dirigeants du Taekwondo ivoirien entendent tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire brille à Tokyo comme ce fut le cas en 2016, avec le sacre de Cissé Cheick et le Bronze de Gbagbi Ruth.Pour une préparation efficace des tireurs ivoiriens, la Fédération a évalué le besoin financier à hauteur de 60 millions FCFA. Cissé Cheick médaillé d'or lors du dernier JO, Gbané Seydou le champion d'Afrique , Gbagbi Ruth médaillée de Bronze aux JO de 2016 et Traoré Charlène sont les représentants ivoiriens aux JO 2021.