Algérie: Exploitation aurifère artisanale - Plus de 130 jeunes en formation spécialisée à Illizi

Illizi — Cent trente deux (132) jeunes entrepreneurs et gérants de micro-entreprises de la wilaya d'illizi ont entamé dimanche une formation spécialisée en exploitation aurifère artisanale au niveau des deux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle d'Illizi et celle de la wilaya déléguée de Djanet, a-t-on appris des responsables de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DEFP) .

Le programme de cette formation prévoit des cours théorique et pratique, sur le cadre juridique de cette activité d'exploitation minière, les outils et équipements à utiliser dans l'extraction, et sur les modalités de création et de gestion efficiente de petites entreprises, en sus d'autres aspects liés à la protection de l'environnement, la sécurité et l'hygiène, a souligné le DEFP, Youcef Hamdani.

Cette opération qui intervient en application de la convention signée entre les secteurs des mines et de la formation professionnelle a pour finalité de dispenser une formation qualifiante pour des jeunes en exploitation minière et de promouvoir l'investissement et la création de petites et moyennes entreprises, selon le même responsable.