Cote d'Ivoire: Covid-19/ Soutien aux ménages et aux entreprises - La Côte d'Ivoire reçoit un appui de 166 milliards FCFA de la Banque mondiale

Soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la Covid-19 pour continuer de sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider les entreprises à faire face aux impacts de la crise.

Tel est l'objectif du crédit d'appui budgétaire d'urgence Covid19 de 166,1 milliards FCFA que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire.

Le ministre de l'Economie et des Finances Adama Coulibaly et la directrice des opérations de la Banque mondiale Coralie Gevers ont paraphé l'accord de financement de l'appui budgétaire ce vendredi 19 février 2021 à l'immeuble Sciam au Plateau.

Cet appui financier, faut-il le souligner, est le plus important octroyé par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Ce qui dénote de l'excellence des relations entre les deux parties.

« La mobilisation de cet appui est l'aboutissement de la réalisation satisfaisante de réformes initiées par le gouvernement dans plusieurs secteurs clé de notre économie », a relevé le ministre Adama Coulibaly qui avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné.

Il a rappelé le plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Toute chose qui a permis de freiner la propagation rapide et à grande échelle de la maladie et d'en limiter les conséquences sur l'économie nationale et les populations.

Cependant, a-t-il souligné, au stade actuel de l'évolution de la pandémie, l'une des meilleures actions de la prévention semble être la vaccination. Aussi, a-t-il annoncé, la Côte d'Ivoire se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention.

A cet égard, le gouvernement a sollicité l'appui financier et technique de la Banque afin de l'accompagner dans ses efforts et apporter une réponse appropriée à cette crise sanitaire de la Covid-19. « L'appui aux ménages touchés par la Covid-19 doit s'accompagner d'un système de protection sociale plus robuste et agile (... ). Il faut, par ailleurs, que les bénéficiaires soient enregistrés dans le registre social unique. Et là aussi, le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts qu'il faut saluer mais que nous souhaitons voir se poursuivre », a déclaré Coralie Gevers.

Cette opération, a-t-elle poursuivi, soutient également les réformes qui visent la création d'un fonds de garantie de crédits aux petites et moyennes entreprises, un « outil important pour le développement du secteur privé, qui va sans doute, réduire les problèmes de liquidités immédiats et à moyen terme auxquels beaucoup de PME sont très souvent confrontés ». L'appui financier global de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire se chiffre à ce jour à environ 1 800 milliards de FCFA.