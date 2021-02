Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - 33422 soldats mobilisés et engagés pour la sécurisation

33422. C'est le n o m b r e d'éléments des armées, de la gendarmerie et de la police nationale qui seront mobilisés et déployés, le 3 mars prochain, pour la mise en œuvre de l'opération « Vision 255-21 » visant à sécuriser les élections législatives du 6 mars prochain.

En effet, la grande muette est engagée à faire face aux menaces et aux risques liés au scrutin législatif. Aussi a-t-elle conçu un plan de sécurisation qu'elle a dévoilé, samedi dernier, à l'occasion de la restitution des exercices de stimulation effectués du 15 au 19 février, dans les villes de Jacqueville au Sud, d'Abengourou à l'Est, de Séguéla à l'Ouest et de Kong au Nord.

Selon le superviseur de l'exercice préparatoire de sécurisation à Jacqueville, le colonel Kouamé-Bi Jean Luc, les manœuvres ont consisté à un entraînement de mise en situation mettant en scène différents scénarii en vue de contrarier avec efficacité d'éventuelles menaces lors de la précampagne, de la campagne ainsi des élections, et aussi garantir l'ordre public après la publication des résultats.

«Nous avons pris en compte, au cours de l'exercice, un certain nombre de menaces auxquelles nous nous sommes préparés à faire face. Notamment les intimidations et violences sur les populations, les destructions de spots publicitaires, l'atteinte à l'intégrité physique des agents de la CEI et des candidats, les conflits entre partisans de candidats, les conflits intercommunautaires après les élections, les mouvements d'humeur, etc.», a expliqué l'officier supérieur.

A l'en croire, avant l'exercice proprement dit, les chefs militaires, qui ont guidé les troupes dans chaque localité, ont rencontré les autorités administratives, coutumières, les chefs de communautés pour expliquer la nécessité de maintenir dans leurs villes respectives la paix en cette période électorale à travers des actes de cohésion et de vivre-ensemble.

Ensuite, at-il poursuivi, des patrouilles motorisées et pédestres ont été organisées pour la reconnaissance des lieux de vote, des zones d'intérêts, des zones susceptibles d'être menacées, des zones stratégiques pour la sécurisation.

En ce qui concerne la structure du commandement, le colonel superviseur de l'exercice à Jacqueville a indiqué que 18 postes de commandement (PC) seront mis en place dans tout le pays dans le cadre de la matérialisation de "Vision 255-21". Et leurs actions seront coordonnées par un autre poste de commandement au-dessus qui, lui, recevra ses instructions de la haute hiérarchie. «Au sortir des exercices, nos hommes ont acquis des rudiments pour la sécurisation des élections à venir», a rassuré le lieutenant-colonel, Gueu Kouty Robert, chef PC.

Représentant le chef d'étatmajor général des armées, le Général de division, Kouamé Julien, chef d'Etat-major général des armées adjoint a précisé qu'il s'agit de faire en sorte que la coordination des forces soit parfaite. «Cette expérimentation, a-t-il expliqué, doit nous permettre de corriger les différentes imperfections. Il s'agit donc, in fine, de faire en sorte que nos troupes fassent montre d'un véritable professionnalisme, comme ça toujours été le cas. Et, donc de prendre toutes les dispositions pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Nous voulons rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour que les élections soient sécurisées correctement.».