Afrique: Buteurs en C1 européenne - Salah et Mané encore loin de Haaland

Les internationaux africains sont encore loin du Norvégien de Dortmund Erling Haaland (8 buts) et du titre de meilleur buteur de la Ligue des champions européenne. Salah (Algérie - FC Liverpool) compte 4 buts, Sadio Mané (Sénégal - FC Liverpool) et Bensebaini (Algérie - Mönchengladbach) en sont à 2 buts chacun. Les rivaux immédiats de l'attaquant de Dortmund sont les buteurs de Chelsea Olivier Giroud et de la Lazio Rome Ciro Immobile, tous les deux auteurs de cinq buts dans la compétition dans laquelle leur club respectif est engagé mardi.

Mais parmi les joueurs qui monteront donc sur les terrains de C1 mardi pour les huitièmes de finale aller, Giroud et Immobile sont bien les plus menaçants. Le Français se déplace à l'Atlético Madrid avec les Blues et l'Italien reçoit le Bayern Munich avec la Lazio. L'international français a planté pas de moins de 4 buts contre le FC Séville en décembre dernier.

Face à la Lazio, le buteur du Bayern Robert Lewandowski (71 buts en C1) pourrait dépasser le goleador retraité du Real Madrid, Raul (71 buts également), et s'isoler comme troisième joueur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (134 buts) et Lionel Messi (119 buts).

Classement des buteurs avant les matches de mardi:

8 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United)

5 buts: Berisha (RB Salzbourg), Giroud (Chelsea), Immobile (Lazio Rome), Kylian Mbappé (Paris SG), Plea (Mönchengladbach)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), En-Nesyri (Séville), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), Messi (Barcelone), Salah (Liverpool), Torres (Manchester City)

3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite (Barcelone), Coman (Bayern Munich), O. Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), Kahveci (Basaksehir), Kean (Paris SG), Lewandowski (Bayern Munich), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Oliveira (Porto), Vanaken (Club Bruges), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)

2 buts: Agüero (Manchester City), Bensebaini (Mönchengladbach), Berg (Krasnodar), Boli (Ferencváros), Chiesa (Juventus Turin), Correa (Lazio Rome), L. de Jong (Séville), De Ketelaere (Club Bruges), Díaz (Porto), Goretzka (Bayern Munich), Griezmann (Barcelone), Guirassy (Rennes), Gündogan (Manchester City), Hudson-Odoi (Chelsea), Mané (Liverpool), Marega (Porto), Martial (Manchester United), Muriel (Atalanta Bergame), Payet (Marseille), Rakitic (Séville), Sancho (Dortmund), Sané (Bayern Munich), Scholz (Midtjylland), Solomon (Shakhtar Donetsk), Sterling (Manchester City), Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram (Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev)

1 but: Abraham (Chelsea), Adeyemi (RB Salzbourg), Ahmed Hassan (Olympiakos), Akpa Akpro (Lazio Rome), Antony (Ajax Amsterdam), Ba (Basaksehir), Boateng (Bayern Munich), Bonaventure (Club Bruges), Cabella (Krasnodar), F. Caicedo (Lazio Rome), Camara (Olympiakos), Cancelo (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Choupo Moting (Bayern Munich), Coutinho (Barcelone), Dahoud (Dortmund), Darmian (Inter Milan), De Pena Bonino (Dynamo Kiev), Dentinho (Shakhtar Donetsk), Dest (Barcelone), Di María (Paris SG), Dreyer (Midtjylland), Driussi (Zenit Saint-Pétersbourg), Dybala (Juventus Turin), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Eder (Lokomotiv Moscou), Elvedi (Mönchengladbach), Embolo (Mönchengladbach), Erokhin (Zenit Saint-Pétersbourg), Fati (Barcelone), Ferreira-Carrasco (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Forsberg (RB Leipzig), Gabriel Jesus (Manchester City), Gimenez (Atlético Madrid), Gómez (Atalanta Bergame), Gosens (Atalanta Bergame), Gravenberch (Ajax Amsterdam), Greenwood (Manchester United), Guerreiro (Dortmund), Haidara (RB Leipzig), E. Hazard (Real Madrid), T. Hazard (Dortmund), Hermoso (Atlético Madrid), Hernández (Bayern Munich), Hofmann (Mönchengladbach), Ilicic (Atalanta Bergame), James (Manchester United), Jones (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Junuzovic (RB Salzbourg), Kharatin (Ferencváros), Kimmich (Bayern Munich), Kluivert (RB Leipzig), Kounde (Séville), Lang (Club Bruges), Lisakovich (Lokomotiv Moscou), Llorente (Atlético Madrid), Mabil (Midtjylland), Marquinhos (Paris SG), Martínez (Inter Milan), Mazraoui (Ajax Amsterdam), McKennie (Juventus Turin), Al. Miranchuk (Atalanta Bergame), Modric (Real Madrid), Mukiele (RB Leipzig), Müller (Bayern Munich), Munir (Séville), Neres (Ajax Amsterdam), Nguen (Ferencváros), Nkunku (RB Leipzig), Okugawa (RB Salzbourg), Olmo (RB Leipzig), Otávio (Porto), Parolo (Lazio Rome), Pedri (Barcelone), Perisic (Inter Milan), Piqué (Barcelone), Piszczek (Dortmund), Popov (Dynamo Kiev), Poulsen (RB Leipzig), Pulisic (Chelsea), Ramírez (Krasnodar), S. Ramos (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Romero (Atalanta Bergame), Rutter (Rennes), Sanusi (Porto), Sørloth (RB Leipzig), Sousa Campos (Krasnodar), Suele (Bayern Munich), Suleymanov (Krasnodar), Suso (Séville), Taremi (Porto), Tetê (Shakhtar Donetsk), Tolisso (Bayern Munich), Topal (Basaksehir), Traoré (Ajax Amsterdam), Turuc (Basaksehir), Uribe (Porto), Uzuni (Ferencváros), Vieira (Porto), Vinícius Júnior (Real Madrid), Visca (Basaksehir), Vormer (Club Bruges), Wendt (Mönchengladbach), Witsel (Dortmund), Ziyech (Chelsea)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 119

3. Raul (+) 71

. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 71

5. Karim Benzema (Real Madrid) 69

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Thomas Müller (Bayern Munich ) 47

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité