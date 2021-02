Cote d'Ivoire: Lutte contre la tuberculose - Alliance CI prépare sa campagne 2021-2023

Recrutée pour la mise en œuvre du volet communautaire de la lutte contre la tuberculose et le Vih en Côte d'Ivoire, Alliance Côte d'Ivoire s'est vue doter d'une subvention d'environ 30 millions d'euros du Fonds mondial de la lutte contre ces pathologies pour la période 2021-2023.

Dans cette perspective, l'organisation a initié le 19 février, à Cocody, une rencontre visant à solliciter l'implication des autorités administratives, politiques, sanitaires et leaders communautaires pour la réussite de cette nouvelle campagne. Il s'agit de la 3e campagne du genre pour cette entité investie dans la lutte contre ces pathologies en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années.

« Cette rencontre stratégique vise à lever le voile sur toutes les informations relatives aux interventions prévues dans ce nouveau calendrier, et prendre en compte les attentes et orientations afin de bien mener ce projet au profit des populations », a expliqué Offia-Coulibaly Madiarra, Directrice exécutive d'Alliance Côte d'Ivoire. Qui a inscrit au titre des priorités de cette nouvelle campagne, l'identification, le dépistage et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans qui vivent dans le sillage des malades tuberculeux.

« Un accent sera aussi mis sur la recherche des autres cas contacts autour des patients tuberculeux. Ainsi que sur la lutte contre la stigmatisation à l'endroit des patients tuberculeux. Une situation qui freine l'adhésion des patients au traitement tuberculeux », a-t-elle insisté.

Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mamadou Samba, directeur général de la santé, a salué l'action d'Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires dans la lutte contre le Vih/Sida et la tuberculose. Il les a exhortés à accentuer leur action de terrain afin que la totalité des malades atteints de tuberculose soient répertoriés et soignés.

« Vous êtes ceux qui sont en contact sur le terrain avec la population. Vous êtes un relais précieux. Je salue votre franche collaboration avec le ministère », a-t-il déclaré à l'intention des administrateurs d'Alliance Côte d'Ivoire.