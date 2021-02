Afrique: Eliminatoires Afrobasket 2021/ Angola Sénégal - (79-51) - Les Lions chutent lourdement mais terminent en tête

L'équipe du Sénégal a perdu hier, dimanche 21 février son dernier match face l'Angola (79-51) lors du tournoi éliminatoires de l'Afrobasket 2021 qui s'est achevé au Cameroun. Toutefois, cette lourde défaite n'a pas d'incidences puisque les Lions assurent la première place du groupe B

Après avoir survolé le premier tournoi à Kigali, les Lions du basket n'ont pas terminé les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 prévu à Kigali. Après avoir surclassé le Kenya et ensuite le Mozambique, la bande à Youssou Ndoye a lourdement chuté lors de son face à face avec les Palancas Negras d'Angola. Décidés à prendre leur revanche du premier tournoi de Kigali, les partenaires du capitaine Youssou Ndoye l'ont appris à leur dépens hier, dimanche lors de ces retrouvailles au Palais polyvalent de Yaoundé. Les Angolais ont donné le ton dès les premiers échanges.

Les Lions, visiblement en manque de fraicheur, subissent d'entrée les assauts de la bande à Morais, Joaquim et autres Bastos. Dépassés, les protégées du coach Mamadou Guèye Pa Bi rectifient le tir grâce à un jeu rapide en restant très vite au contact de leur adversaire au terme d'un premier quart temps que l'équipe angolaise conclue avec une petite avance (20-19). Laxistes en défense et très maladroites sur les phases offensives, 2e min (26- 21), Bamba Diallo, Ibrahima Faye et autres Mbaye Ndiaye subissent le jeu. Les Palancas Negras en profitent pour creuser l'écart (21-29').

Le score va crescendo puisque la bande à Morais va conforter son avance à 10 points (40-30. 9e) et de le porter à 16 points (44-30). Au retour, le banc des Lions tentent de rectifier le tir. Les nombreuses pertes de balles ajoutées à une maladresse dans le jeu extérieur, les Lions bafouillent leur basket, perdent le pied. Les Angolais ont déjà fait le trou en portant l'écart + 18 (46-30. 3e) +20 ( 57-33. . 8e) mais en terminant la troisième quart temps avec un matelas de 19 points (58- 39).

Dominés aussi dans le jeu extérieur et intérieur, les Lions ne tardent pas à abdiquer dans le dernier quart temps. Les Angolais stabilisent l'écart et terminent en roue libre. C'est la première défaite du Sénégal dans ces éliminatoires. Déjà qualifiée pour l'AfroBasket suite à leur succès lors de son entrée en lice à Yaoundé contre le Kenya (82-51) et contre le Mozambique (84-43), l'équipe du Sénégal termine comme leader du groupe B.