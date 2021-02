Algérie: L'occupant marocain poursuit le bouclage militaire et sécuritaire de la ville occupée de Laâyoune

Laayoune Occupee — Les forces de l'occupation marocaine intensifient leurs pratiques de harcèlement, d'assignation à résidence et d'intimidation contre les militants sahraouis et leurs familles et proches dans la ville occupée de Laâyoune, ont indiqué lundi des médias étrangers.

Le domicile du militant, Mohamed Salem Aba et sa femme Aziza Salek Androu Biza est surveillé depuis hier par des éléments des services secrets marocains", ont précisé les mêmes sources.

Dans ce cadre, le Centre "Bentili", a expliqué que le bouclage imposé aux citoyens et militants sahraouis qui sont assignés à domicile, "fait partie de la politique d'intimidation menée par les forces de l'occupation marocaine contre le peuple sahraoui, en représailles à leur militantisme et activités de dénonciation des crimes et actes illégaux commis dans les territoires occupés par les forces de l'occupant marocain".

Des organisations sahraouies et internationales de défense des droits de l'homme avaient exprimé leur profonde "préoccupation" face à l'escalade dangereuse des agressions et crimes contre l'humanité commis par les forces de l'occupation marocaine contre les civils sahraouis dans les territoires occupés, appelant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à dépêcher une mission dans la région pour protéger les civils, au regard de la nouvelle situation prévalant au Sahara occidental.

Dans le cadre de la campagne de répression menée par l'occupation marocaine contre les militants sahraouis dans les villes sahraouies occupées, la militante sahraouie, Sultana Khaya, a annoncé l'organisation d'une manifestation devant le domicile de la famille, en raison du maintien du bouclage imposé par les forces de sécurité marocaines en violation aux us et chartes internationales.

Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), les éléments de la police de l'occupation marocaine ont procédé à une intervention violente au domicile de la famille de la militante sahraouie dont le téléphone portable a été confisqué, sous le coup de la menace".

Un bouclage imposé, depuis plus de trois mois, par les autorités de l'occupation marocaine, notamment des domiciles de la militante sahraouie Sultana Khaya et de sa famille, un bouclage dénoncé par plusieurs organisations et instances internationales.

La militante sahraouie des droits de l'Homme, Sultana Khaya avait affirmé que les forces de l'occupation marocaine cherchaient à la liquider, à travers une intervention brutale menée, le 13 février en cours, au niveau de son domicile, contre elle et sa famille, appelant les instances

internationales des droits de l'Homme à l'impératif de protéger les civils sahraouis des pratiques répressives du Makhzen.

Les territoires sahraouis ont connu une grave escalade militaire dans le cadre de la campagne féroce menée par les appareils de répression marocains contre les militants sahraouis, notamment depuis la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc et l'agression militaire contre les civils sahraouis dans la zone tampon d'El Guerguerat.