Congo-Brazzaville: Quartiers précaires - Des comités locaux formés à l'entretien des infrastructures sociales de base

Les responsables des comités de gestion des quartiers Moukoudzi-Ngouaka et Sukissa ont renforcé leurs capacités sur la gestion des infrastructures prévues dans le cadre du projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap).

Les membres des Comités de gestion pour le développement communautaire (CGDC) de Sukissa et Moukoudzi-Ngouaka ont été sensibilisés, du 15 au 20 février, à leurs rôles et responsabilités dans le développement local, à l'élaboration d'un plan d'action annuel et des procédures de gestion du comité de quartier.

Animée par les experts du cabinet de Maître d'œuvres sociales(MOS), la session de formation était destinée à amener les membres des CGDC à se familiariser avec les textes régissant leurs activités ; à comprendre le processus institutionnel de mise en place d'une association formelle ; à acquérir des capacités de mobilisation communautaire efficace ; à avoir des connaissances en développement local ; à avoir des connaissances en techniques de mobilisation des ressources ; à élaborer un plan d'actions notamment pour l'année 2021 et des procédures de gestion administrative, comptable et financière.

D'après les formateurs de (MOS), les objectifs de l'atelier ont été atteints durant les six jours d'échanges fruits marqués par les débats théoriques et les pratiques. En effet, les participants ont pu s'approprier les statuts et règlement intérieur du CGDC ; les notions de base sur le développement local ; y compris les techniques de mobilisation des ressources et les bonnes pratiques de la gestion financière.

Il faut souligner que le CGDC, institué par un décret de 2013-280, est un organe de promotion du développement communautaire placé sous la responsabilité de l'autorité décentralisée. Il est chargé de mettre en œuvre et suivre les projets des actions de développement local d'intérêt public ; mobiliser la population pour l'élaboration d'un plan d'action villageois ou du quartier à soumettre au conseil départemental ou municipal ; créer toutes les conditions nécessaires à la gestion, l'entretien et la valorisation des infrastructures sociales de base et des ressources naturelles.

Il participe également, aux côtés du chef du quartier, à la recherche des solutions aux problèmes de gestion de l'espace public, à savoir dans les domaines foncier, environnemental, éducatif, sanitaire, culturel et à la préservation de la paix. Il contribue à la mise en place des mécanismes permettant la participation la plus large de toutes les couches de la population au développement local.