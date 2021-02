Congo-Kinshasa: Championnat interscolaire - La RDC et la FIFA signent un protocole d'entente

La République démocratique du Congo (RDC) a conclu, le 20 février, par le biais du gouvernement sortant représenté par le ministre des Sports, Amos Mbayo, un mémorandum d'entente avec la Fifa, de qui elle vient d'obtenir le quitus d'organiser un championnat interscolaire.

Telle est la quintessence du partenariat qui lie désormais les deux parties plus que jamais déterminées à booster le sport à la base par l'encadrement efficient de la jeunesse dans les établissements scolaires. La présence du président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Giovanni Vincenzo Infantino, dit Gianni Infantino, arrivé à Kinshasa, le 20 février, a permis de concrétiser ce projet-pilote dont il a eu à en discuter le contenu, une semaine plus tôt par visioconférence, avec le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

L'audience accordée en début de soirée au patron du football mondial, par le président de la République, a permis de poser les bases dudit projet via ce protocole d'accord, dont l'objectif est, comme l'a indiqué Gianni Infantino à la presse, « de donner de l'espoir à tous les enfants d'Afrique, aux garçons et aux filles ».

Avec la RDC, a-t-il dit, son institution entend organiser, en synergie, des compétitions et participer à la formation et à l'éducation des jeunes à travers le sport. « Le football est plus qu'un sport, c'est une école de la vie. A travers le football, on apprend le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect des règles, etc. On apprend à gagner et à perdre en équipe, on apprend plein de choses », a martelé Gianni Infantino qui pense ainsi véhiculer toutes ces valeurs à travers le championnat scolaire susmentionné.

Le ministre des Sports du gouvernement sortant, Amos Mbayo, a, pour sa part, salué la grande vision du chef de l'Etat qui tient au relèvement du sport en général et du football en particulier. Il a indiqué que cette expérience sera dupliquée au niveau du continent africain. Ce qui, a-t-il ajouté, tombe à point nommé vu que le chef de l'Etat assume, pour l'heure, la présidence en exercice de l'Union africaine. Il espère que ce championnat interscolaire permettra à la RDC et à l'Afrique d'avoir des futurs athlètes physiquement aguerris, dotés d'un corps sain et disposant d'un bon niveau.