Congo-Kinshasa: 9es jeux de la Francophonie - Didier Tshiyoyo prend officiellement les commandes

Nommé le 14 février par ordonnance présidentielle aux fonctions de haut représentant du chef de l'État chargé de la 9e édition des jeux de la Francophonie de Kinshasa, Didier Mbuyi Tshiyoyo a pris officiellement les clefs de son bureau le 20 février.

C'était au terme d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée entre Didier Mbuyi Tshiyoyo et le commissaire Zeno Kabamba, représentant du comité de pilotage sortant dont un des membres, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Billy Kambale, était présent à la cérémonie.

A travers la nomination de Didier Tshiyoyo, un homme d'expérience et très outillé et de renommée internationale en événementiel, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à s'assurer du bon déroulement de cet événement planétaire qui regroupe tous les pays francophones du monde et qui, pour la première fois, va se dérouler en République démocratique du Congo, sous son leadership.

Après le mot de circonstance du modérateur, les deux personnalités, l'un représentant le comité sortant et l'autre le comité entrant, ont apposé leurs signatures sur le procès-verbal sanctionnant cette cérémonie de remise et de reprise qui s'est déroulée devant les membres du comité sortant et ceux de la nouvelle équipe des technocrates mise en place par le haut représentant du chef de l'Etat. "Ces jeux ne sont pas les jeux d'un individu, les Congolais où qu'ils soient doivent s'en approprier et le président de la République fait partie de tous les Congolais et veut voir ces jeux être un grand succès. Main dans la main, travaillons pour le succès", a indiqué le nouveau promu, Didier Tshiyoyo, à l'issue de la céromonie avec M. Zénon Kabamba, representant le ministre de Sport empêché. Pour rappel, les 9es Jeux de la Francophonie sont prévus à Kinshasa du 19 au 28 août 2022.