Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le président de la République visite l'hôpital général de Patra

En séjour de travail à Pointe-Noire, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guessso, a visité le 22 février l'hôpital général en construction à Paka, dans le sixième arrondissement Ngoyo. Il a également fait la ronde des travaux de voiries urbaines au quartier Mboukou dans le troisième arrondissement Tié-Tié.

L'hôpital général de Patra est un complexe hospitalier moderne d'une superficie de 50400 m2, comprenant un bâtiment principal de 13000m2 divisé en 8 blocs ou unités (chirurgie, maternité, pédiatrie, imagerie, urgences, administration générale).

S'exprimant à cette occasion, la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a signifié que la visite du président de la République était un moment de joie et de fierté pour le Congo.

«C'est un rêve qui se réalise, l'hôpital général de Patra est en cours d'opérationnalisation et sera mis à la disposition du public dans les prochains jours. Ainsi le président de la République nous a fait l'honneur de venir constater lui-même qu'effectivement le troisième hôpital de Pointe-Noire sera bientôt ouvert à la population. En plus de la formation du personnel, cet hôpital introduit des innovations technologiques qui n'existent pas encore dans notre pays, avec un modèle de gestion qui nécessite un personnel extrêmement qualifié. Des Congolais qui ont été formés à la maintenance des équipements sont déjà en train de travailler avec des équipes du constructeur en vue de prendre effectivement connaissance de tout le matériel qui sera installé et de toute la gestion technique de cet hôpital. Les équipes médicales sont en train d'être constituées, une partie est déjà à l'œuvre notamment le responsable du projet d'opérationnalisation », a-t-elle déclaré.

Les travaux d'aménagement des voiries urbaines sont exécutés dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQUAP). Cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars soit environ 48 milliards de francs CFA, le DURQUAP vise la restructuration et l'aménagement des quartiers reculés.

La visite du président de la République s'est poursuivie au port autonome de Pointe-Noire.