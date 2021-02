Algérie: Le Hirak populaire, "un évènement historique charnière" pour la préservation de l'intégrité de l'Algérie

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a affirmé, lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie, que le Hirak populaire était "un évènement historique charnière contribuant à la préservation de l'intégrité de l'Algérie, saluant l'accompagnement par l'Armée nationale populaire (ANP) du Hirak pacifique.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Laid Rebika, lors d'une conférence organisée à cette occasion, M. Zitouni a indiqué que "ce Hirak populaire pacifique et civilisé pour le changement démocratique, la justice sociale et l'Etat de droit, a contribué à la préservation de l'intégrité de l'Algérie et au renforcement des liens de cohésion entre les enfants de la patrie".

Le ministre a exhorté les générations "à s'appuyer sur la pensée nationale sous-tendant le projet national civilisationnel dont les fondements sont puisés de la référence novembriste" et ce en vue de "parachever la marche de l'Algérie nouvelle, concevoir un avenir prometteur et partant, réaliser d'avantage d'acquis".

Après avoir salué "les efforts de l'ANP dans l'accompagnement du Hirak populaire, la protection des institutions de l'Etat et la préservation du pays contre les prédateurs", M. Zitouni a affirmé que cette armée "qui est le bouclier de la nation et son rempart impénétrable, est déterminée à s'acquitter de ses missions constitutionnelles et à préserver l'unité de la patrie".

Les participants à cette conférence ont mis en exergue le rôle de l'ANP dans l'accompagnement du Hirak qui appelle à une justice sociale.

Un film documentaire sur le mouvement populaire du 22 février 2019 a été projeté à cette occasion.