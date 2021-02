Angola: Le Président de la République nomme un nouveau secrétaire d'État à l'Administration publique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé lundi Vânio António Gaspar Americano au poste de secrétaire d'État à l'Administration publique, en remplacement d'António Francisco Afonso.

Dans un communiqué de presse, la Maison civile informe que le Président João Lourenço a également limogé les vice-gouverneurs des provinces de Benguela pour les services techniques et les infrastructures, Leopoldo Francisco Jeremias Muhongo et celui de Huambo en charge du secteur politique, social et économique, José Cornélio.

D'autre part, João Lourenço a nommé Adilson Dellany Martins Gonçalves, afin d'occuper le poste de vice-gouverneur de Benguela pour les services techniques et les infrastructures, et Francisco Jamba Kata, comme vice-gouverneur de Huambo pour le secteur politique, social et économique.

