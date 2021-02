Congo-Brazzaville: Le siège du port autonome de Pointe-Noire - Un joyau architectural

La visite du chantier du nouveau siège administratif du Port autonome de Pointe-Noire(PAPN), le 22 février, a été la dernière activité du président Denis Sassou N'Guesso dans la ville océane.

Construit par la Société China Engineering Corporation, ce joyau architectural répond à la vision du port de rapprocher la ville de l'océan atlantique. Cet imposant édifice qui illustre à juste titre le développement ville-port se subdivise en deux parties, à savoir: la tour de quinze niveaux abritant les bureaux et la salle des conférences d'une capacité d'accueil de 1000 personnes. La superficie couverte de l'immeuble est de 2.7572 ha; tandis que la surface bâtie est de 16.201 m2 dont 15.149 m2 au dessus du sol et 1052 m2 en dessous.

Pour le PAPN, le style artistique et la forme du bâtiment attirent davantage l'attention de tous et deviennent de plus en plus des éléments environnementaux de la construction. Le thème des couleurs se traduit par les murs rideaux vitrés de couleur bleue-grise et par des tôles d'aluminium de couleur argentée. Ces couleurs à l'environnement d'ensemble donnent la connotation de Pointe-Noire pour ce qui est du développement municipal et de l'essor économique de la ville et feront ressortir un effet global du progrès de l'époque.

Signalons que la pose de la première pierre pour la construction de cet immeuble par le président de la République avait eu lieu le 23 décembre 2011.