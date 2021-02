Congo-Kinshasa: Blanchard Mongomba - « Le G13 était une manœuvre de Félix Tshisekedi Tshilombo pour vider de sa substance le plan de sortie de crise »

Le parti politique Nouvel élan a tenu, le 22 février à Kinshasa, un point de presse pour faire la restitution de la marche à laquelle ont pris part les jeunes de cette formation politique, dans le cadre de la jeunesse de la coalition Lamuka et le sit-in organisé devant l'ambassade du Rwanda. Par cette occasion, la formation politique a signifié que « Le G13 était une manœuvre de Felix Tshisekedi Tshilombo pour vider de sa substance le plan de sortie de crise du président élu de Martin Fayulu ».

Le secrétaire général du parti Nouvel élan, Blanchard Mongomba, a au cours de ce point de presse, condamné l'attitude de la police nationale, lors de la dernière manifestation publique et pacifique de la plateforme politique Lamuka, qui l'a amenée devant la résidence de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo (RDC), Vincent Karega, pour demander son expulsion du sol congolais.

Blanchard Mongomba a aussi signifié que les autorités de la ville, de leur côté, n'ont pas, non plus, donné un avis favorable à la requête des jeunes de Lamuka leur informant sur la tenue de ladite marche. A l'en croire, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, avait, par une note adressée à ces jeunes, soutenu que cette question était gérée par le pouvoir central. « Etant entendu que cette question est gérée d'une manière diplomatique par le pouvoir central, je ne saurais donner une suite favorable à votre requête », avait-il écrit.

Le secrétaire général de Nouvel élan s'insurge donc contre cette réplique du premier citoyen de la capitale congolaise et pense que celle-ci constitue, en soi, « une preuve irréfutable de la collaboration sournoise entre Kinshasa et Kigali ». Pour Blanchard Mongomba et les sociétaires de Lamuka, la mainmise du Rwanda ne ferait plus l'ombre d'aucun doute. Pour illustrer son affirmation, celui-ci a rappelé les récents propos injurieux du Rwandais Karega à Martin Fayulu, les violences faites aux femmes et aux enfants, les pillages et les atrocités que subissent les compatriotes dans la partie est de la RDC. Par ailleurs, il avoue que cette marche n'était que la plus petite partie de l'iceberg et qu'un canevas d'activités serait fignolé pour cette année en vue d'obtenir l'expulsion du diplomate rwandais.

Dans cette même optique, il a été révélé de la récente tribune du président de cette formation politique et l'un des leaders de la coalition Lamuka, Adolphe Muzito, qui indique que 2023, l'année électorale en RDC, constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Dans cette réflexion ce politique congolais insiste sur l'opportunité des réformes qui doivent avoir lieu et les prouesses économiques que l'actuel chef de l'Etat se doit de réaliser afin de ne pas franchir ladite ligne rouge.

Pour Adolphe Muzito donc, les réformes à mener ne devraient pas servir de prétexte pour favoriser le glissement. « En aucun cas, nous n'accepterons une telle chose », prévient Blanchard Mongomba.