Afrique: Afrobasket Kigali 2021 - La RDC bat le Madagascar

Grâce à sa large victoire sur le Madagascar 89 points à 64 en troisième journée de la troisième fenêtre des éliminatoires, les Léopards basketball masculin disputeront l'Afrobasket en août et septembre 2021.

C'est sans surprise que les Léopards basket-ball de la République démocratique du Congo (RDC) ont obtenu leur qualification pour l'Afrobasket Kigali 2021 à Monastir en Tunisie. Après la deuxième fenêtre des éliminatoires de Kigali en novembre 2020, où la RDC a fini deuxième du groupe A derrière la Tunisie, devant la République Centrafricaine et le Madagascar, une victoire suffisait en cette troisième fenêtre en terre tunisienne pour composter son ticket pour l'Afrobasket. C'est chose faite depuis le dimanche 21 février 2021, au terme de la victoire des poulains du coach norvégien Mathias Echkoff et son adjoint congolais Charly Buzangu sur les Barea du Madagascar par 89 points à 64 en troisième journée.

Mais les Léopards ont cumulé deux défaites de suite en première et deuxième journées, respectivement face aux Fauves du Bas-Oubangui de la République Centrafricaine (68 points à 69) le vendredi 19 février, et aux Aigles de Carthage de la Tunisie (68 points à 73) le samedi 20 février.

Rappelons aussi les victoires de la Centrafrique face au Madagascar 79 points à 72, celles de la Tunisie sur la Centrafrique 63 points à 58 et sur le Madagascar (78 points à 51). Dans ce groupe au finish, la Tunisie (12 points), la RDC et la République Centrafricaine (9 points chacune) sont qualifiées pour l'Afrobasket Kigali 2021.

Les qualifiés des autres groupes sont le Sénégal, l'Angola et le Kenya dans le groupe B, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée dans le groupe C. Dans le groupe D, le Nigéria, le Soudan du Sud et le Mali se sont qualifiés dans le groupe D, et l'Egypte, le Cap-Vert et le Maroc sont sortis du groupe E. Et le Rwanda, pays organisateur, forme le seizième pays, qualifié d'office, pour l'Afrobasket prévu du 24 août au 5 septembre 2021 dans la capitale rwandaise.