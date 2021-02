Congo-Brazzaville: Séjour de Denis Sassou N'Guesso à Pointe-Noire - La rencontre citoyenne ouvre la série des activités présidentielles

La rencontre citoyenne du 20 janvier avec les cadres et notables de Pointe-Noire et du Kouilou sur les sujets d'intérêt majeur a été la première activité du séjour de travail du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans la ville océane.

Après l'accueil ponctué par un bain de foule à l'aéroport Antonio-Agostinho-Neto , le président Denis Sassou N'Guesso a échangé à la Résidence des hôtes avec les populations de Pointe-Noire et du Kouilou qui sont venues lui manifester leur reconnaissance. Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a dans son mot de bienvenue salué les nombreuses réalisations que le président de la République ne cesse de faire dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. . Des promesses concrétisées qui intègrent bien la vision de la "Marche vers le développement". Des infrastructures réalisées et en cours de réalisation ont été visitées lors de son séjour de travail, notamment le marché central à deux modules dont le1er module comprenant 2200 places presque pratiquement achevé et l'hôpital général à Patra dans le 6e arrondissement Ngoyo.

La visite du site devant abriter la nouvelle raffinerie « Atlantique Petrochimie » SA à Fouta ainsi que l'extension et la réhabilitation de la deuxième turbine de la Centrale électique du Congo à Djeno ont figuré aussi au nombre des activités, sans oublier les infrastructures en cours de réalisation qui s'inscrivent dans le cadre du Projet du développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) à Tchiniambi dans l'arrondissement 4 Loandjili et Mboukou dans le 3e arrondissement Tié-Tié .

Le département de Pointe-Noire abrite également dans le 1er arrondissement les travaux d'aménagement de l'interface Ville -Port avec la construction du nouveau siège administratif du Port autonome de Pointe-Noire.

Par ailleurs, au nom des populations de Pointe-Noire et du Kouilou, le ministre Anatole Collinet Makosso a loué les efforts du président de la République. « Parlons des rêves de votre peuple, parlons des rêves de vos compatriotes, leur vœu le plus ardent est de vous voir continuer avec eux la "Marche vers le développement". Nous vous remercions d'avoir accéder à leur vœu en ayant accepté de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 », a-t-il dit. Et d'ajouter que ce soutien sera politique, c'est-à- dire électoral. Les notables et dignitaires du Kouilou, quant à eux, ont à travers un rite traditionnel remercié le président de la République pour tous ses bienfaits et lui ont assuré leur soutien au chef de l' Etat. Et le président Denis Sassou N'Guesso n'a pas manqué de louer l'accueil exceptionnel et historique qui lui a été réservé à son arrivée dans la ville océane. « Les populations de Pointe-Noire et du Kouilou ont toujours su préserver à des moments tragiques de notre histoire la paix. Ce qui nous a permis de reconstruire le pays à partir de Pointe-Noire et du Kouilou », a-t-il souligné.

A l'approche de l'élection présidentielle à venir, le chef de l'Etat a ajouté : «Nous avons tous tiré tous les enseignements de ce qui s'est passé en 2015 et 2016. Je demande donc que tout soit mis en œuvre pour que l'élection présidentielle de mars prochain se déroule dans la paix, la transparence, il y aura toujours un résultat. Il y aura toujours un Congolais élu mais il faut que tout cela se passe dans la paix ». Ce soutien des Notables est précieux parce qu'il est lié à la valeur et à la force de la parole, surtout la parole des chefs, des anciens. Dans toutes nos traditions, les notables n'ont qu'une parole et lorsqu'ils la donnent, ils ne la retirent pas, ils la donnent qu'une fois, voilà pourquoi je considère ce soutien de précieux.

Pour les autres questions liées au développement et à l'avenir de notre pays, elles seront développées quand s'ouvriront le débat pendant la campagne électorale. « Je puis simplement vous remercier parce que solennellement vous venez d'appuyer la décision que nous avons prise à Kibangou de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. Nous sommes venus pour l'accomplissement de notre mission jusqu'au 4 mars à minuit quand sera ouvert officiellement la campagne électorale. A ce moment, nous engagerons le grand débat. Pour l'heure, nous allons continuer notre mission ». Et le président de la République de conclure : « Cette campagne électorale, nous allons la démarrer ici à Pointe-Noire et au Kouilou. Nous allons donner, en tant que candidat, la vision que nous avons pour l'avenir de notre pays pour la poursuite de son développement malgré la conjoncture internationale difficile ».