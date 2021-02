Gabon: Louetsi-Bibaka - Le Conseil départemental plus actif que jamais !

Dans la province de la Ngounié, précisément dans le département de la Louetsi-Bibaka, l'équipe du Conseil départemental de ladite localité, conduite par Placide Matsima, ne cesse de faire ses preuves depuis son existence. Dans cette région, le développement engagé y trouve son sens petit à petit. Au sein de ce département, au détriments des autres années, plusieurs changements sont visibles.

Entendre parler de la Louetsi-Bibaka, pour ceux qui y connaissent, c'est se souvenir du piteux état de ses ponts et routes. Aujourd'hui, la situation n'est presque plus la même. Une touche s'est opérée. De nombreuses routes ont eu un nouvel éclat après le passage de l'équipe du conseil départemental. Comptant environ seize (16) ponts, dégradés avec le temps, partant de l'axe Malinga - Mbigou, la main forte de cette administration départementale a apporté sa touche. « Lors de l'ensoleillement, nous avons pu nettoyer les routes et refait certains ponts sur les 16 partant de l'axe Malinga - Mbigou. Tous ces ponts ont été abandonnés par les TP », exprime Placide Matsima, président du Conseil départemental de la Louetsi-Bibaka.

Dans l'ensemble, c'est neuf (9) ponts qui ont été réhabilités. Parmi lesquels, les ponts des villages Kouabambaga, Moukegnichi, Poubi, Bibaka, Kama-Koko, Ngouamaboutou, Ngounié 1, Ngounié 2 et Bangosso.

Plus active que jamais, l'équipe du Conseil départemental de la Louetsi-Bibaka ne s'est pas arrêtée là. Un camion de type canter, abandonné par « nos prédécesseurs » depuis plusieurs mois, a été mis en fonction. De plus, « nous avons commencé par fabriquer des briques de terres afin de construire un four à pain dans les jours qui viennent. Les populations sont souvent accablées de certains produits. Nous avons donc ouvert une épicerie répondant à leurs attentes », a ajouté le président du conseil départemental.

Une administration en plein exploit dans ses missions et objectifs. De nombreuses actions sont menées autour de cette région, afin d'apporter une nouvelle vision pour le bien-être des populations et pour le développement du département de la Louetsi-Bibaka.