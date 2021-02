Angola: Covid-19 - 177 guérisons et 29 cas positifs supplémentaires en 24 heures

Luanda — L'Angola a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 177 nouvelles guérisons et 29 infections du Covid-19, a informé lundi le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda.

Le gouvernant, qui faisait le point sur la situation de la pandémie, a précisé que parmi les personnes rétablies, 114 vivent à Luanda, 44 à Huambo, 12 à Benguela et 5 à Bié et 1 au Zaire et 1 à Lunda-Norte, âgées de 8 mois à 77 ans.

L'Angola compte actuellement 20.548 cas, parmi lesquels 499 décès, 19.190 guérisons et 859 actifs, dont trois en état critique, 10 graves, 40 modérés, 44 légers et 762 asymptomatiques.

