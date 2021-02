Algérie: Mohamed Ali Boughazi prend ses fonctions à la tête du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial

Alger — Le nouveau ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a pris lundi ses fonctions, en remplacement de Mohamed Hemidou, suite au remaniement ministériel opéré, dimanche, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, tenue au siège du ministère à Alger, M. Boughazi a fait part de sa gratitude et de ses remerciements au Président de la République pour la confiance placée en sa personne en vue de gérer le secteur du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, qui est, a-t-il dit, un secteur " sensible et vital, notamment en matière de création de richesses".

Le ministre a évoqué, à l'occasion, la situation difficile et exceptionnelle que vit l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, en raison de la pandémie de Coronavirus. Une situation sanitaire qui a, a-t-il dit, paralysé des secteurs entiers de l'économie nationale, notamment le tourisme qui dépend du déplacement de la population et du transport.

Selon M. Boughazi, le secteur du Tourisme est appelé à " s'adapter de manière rapide, avec génie et sens créatif, à la situation induite par la crise sanitaire et ce qu'elle entraînera comme grands effets, et ce en vue de relever les défis et faire contribuer le secteur à la relance du train de développement dans le pays".

Pour le nouveau ministre, le secteur est " stratégique, au vu des atouts de l'Algérie, des aouts qui doivent être exploités et devenir, par la suite, une alternative aux hydrocarbures dans la création de richesses et de nouveaux emplois".

Après avoir félicité le nouveau ministre, M. Mohamed Hamidou a appelé les cadres du ministère à l'assister dans ses missions à l'effet d'asseoir "une véritable industrie de tourisme permettant de mettre un terme à la dépendance aux recettes des hydrocarbures".