Algérie: 2e anniversaire du Hirak - Des slogans pour l'unité de la patrie et la cohésion Peuple-Armée

Alger — Le 2ème anniversaire du Hirak populaire, béni et authentique, ce 22 février, décrété par le président de la République "Journée nationale de la fraternité et de la cohésion Peuple-Armée pour la démocratie", a été célébré à Alger et dans d'autres villes du pays à travers des marches de citoyens scandant des slogans à la gloire de l'unité de l'Algérie et la cohésion Peuple-Armée.

"Comme attendu, des individus n'ont pas manqué l'occasion pour scander des slogans hostiles à la voie nationaliste, slogans devenus la marque déposée d'un mouvement interdit et d'adeptes d'un parti dissous", relèvent des sources sécuritaires.

En dépit des actes de provocation de certains individus, les forces de l'ordre ont fait montre de vigilance et de pondération, à juste titre", ajoute-t-on de même source qui précise que "leur présence et intervention anticipée ont permis de détecter la possession d'armes prohibées, par certains individus dont le sort sera tranché, en toute transparence, par la justice".

"Les comportements manifestés par certains individus, en ce jour, procèdent d'une rancœur profonde et d'intentions pernicieuses de parties, connues et occultes, qui tentent désespérément à saper la célébration du 2ème anniversaire du Hirak, béni authentique", estime la même source qui souligne que l'Etat et ses institutions n'ont ménagé aucun effort en vue d'accompagner le Hirak et satisfaire ses revendications en tant qu'acquis de l'Algérie nouvelle.

Affirmant que l'Algérie "fait partie des pays 'pionniers' dans la maitrise de l'impact de la pandémie Covid-19 sur tous les plans, la même source avance pour preuve "le nombre de cas de contamination d'à peine 150 pour une population de 45 millions habitants".

La réussite de la démarche d'importation du vaccin, la diversification de ses sources et les efforts engagés pour sa production localement, ont également été mis en évidence.

L'Algérie, l'un des pionniers en termes de garantie des conditions de vie décente, loin des manifestations de la misère, est résolument tournée vers la prise en charge des zones d'ombre et la consécration véritable de la justice sociale, poursuit la même source.

Et d'ajouter : "Grâce à Dieu et aux efforts de ses loyaux fils, l'Algérie a pu contrer les divers plans ciblant sa stabilité et son unité, dont l'exécution a été confiée à certains pays sous le pilotage de l'entité sioniste".

L'acharnement des ennemis de l'Algérie à nier ces réalités éloquentes devient vain face à la grandeur de l'Algérie, la force de ses enfants et la détermination de ses dirigeants à donner à l'Algérie nouvelle la place qui lui sied dans le concert des Nations, concluent ces sources.