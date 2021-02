Gabon: Wonda Wendy - "Il m'a fallu plus de temps pour assumer le statut d'auteur..."

interview

Parolière dans la musique, la chanteuse Wonda Wendy passe un cap en devenant une femme de lettres, avec la publication de son tout premier livre, Reboot système. L'oeuvre est une " auto-thérapie ". Nous avons échangé avec l'écrivaine afin d'en savoir plus sur sa motivation et le message que regorge son oeuvre. Entretien.

On connaît Wonda Wendy la chanteuse. Doit on désormais dire Wendy l'écrivaine ? Que s'est il passé ?

Effectivement, il va falloir rajouter une nouvelle corde à mon arc. Mon désir d'écriture ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que la feuille et le stylo sont mes meilleurs alliés depuis que je sais assembler des lettres. Il m'a fallu plus de temps pour assumer le statut d'auteur de livre, que celui d'auteur de chanson. Mais la quarantaine et son lot de surprises m'ont mis le pied à l'étrier. J'ai enfin franchi le cap avec ce premier essai. Qui je pense n'est que le premier d'une longue liste.

A qui s'adresse ce livre ?

Ce livre est d'abord né d'un besoin personnelle, une forme d'auto- thérapie pour faire le point sur ma vie. C'est d'abord un témoignage. Et il a fini par devenir une méthode que j'espère universelle. Je pense en définitive et au vu des premiers retours que j'en ai, qu'il s'adresse à tous. Toute personne en quête de sérénité, de bien être et d'auto analyse.

Dans quel genre classes tu ton livre ?

Je crois qu'il correspond bien à la case « développement personnel » ou « bien-être » même si son ossature est plutôt singulière. Il associe les univers qui sont les miens, l'écriture, la musique et le dessin. La musique est omniprésente grâce aux codes qui permettent aux lecteurs d'écouter les chansons qui m'ont inspiré tout au long de ce récit. Le dessin que j'affectionne en tant que spectateur est présent aussi grâce aux illustrations faites à mon insu par Lord Ekomy Ndong, c'est ce qui les rend particulièrement justes. Donc dans cet essai on retrouve l'Art avec un grand A, la réflexion et la guérison .

À quoi peut on s'attendre pour la suite

J'espère pouvoir parler du Reboot system au plus grand nombre. Partager cette méthode avec le monde. Et puis j'espère écrire d'autres ouvrages par la suite évidemment. Et on peut aussi s'attendre à mon retour en studio pour un projet discographique mais il ne faut pas le dire c'est un secret entre nous lol.

Un mot de la fin ?

Je suis plutôt fière de cet essai. J'espère qu'il plaira mais encore plus j'espère qu'il aidera les lecteurs à se sentir un peu mieux. Par les temps qui courent où rien n'est simple il faut pouvoir renforcer son esprit. Et comme je dis tous les matins sur ma plateforme « citation du matin » « On peut changer les choses en mieux, Salute ! »