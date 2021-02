Afrique: CAN U20 2021 - La Gambie en quart de finale après cette victoire face au Ghana (2 - 1)

La Gambie s'est imposée contre le Ghana, sur le score de 2 buts à 1, ce lundi 22 février 2021, au stade municipal de Nouadhibou. Victoire qui permet aux U20 gambiens de se qualifier directement en quart de finale de cette CAN U20 2021.

C'est fait, après cette belle victoire face au Ghana (2 - 1), la Gambie est en quart de finale de cette 22e CAN U20.

En effet, tout s'est joué en première période dans ce match Ghana - Gambie, qui s'annonçait être un match à scénario incertain, puisque les deux équipes pouvaient se qualifier en quart de finale. Et, c'est la Gambie, 3e du groupe C avant le début de ce match, qui a créé la surprise, en sortant victorieux et en doublant au classement le Ghana.

Au terme donc d'un match où ils étaient menés 1 but à 0, but inscrit à la minute 9e minute par le ghanéen, Issahaku, les u20 gambiens, ont pu égaliser et marquer le but victorieux. À la 16e, K. Drammeh, permet aux gambiens de revenir au score, assisté par E. Camara. Le but victorieux est venu à la 33e par le biais du milieu de terrain, Jallow, élu homme du match, va leur assurer cette place en quart. Plus aucun but rien ne sera marqué en deuxième période, malgré les 6 tirs cadrés des ghanéens et les 7 tirs coté gambiens.

Avec cette victoire, la Gambie termine à la deuxième place, avec 4 points derrière le Maroc (7 points), qui s'est imposée 3 buts à 0 face à la Tanzanie.

Le Ghana, avec 4 points, sera aussi en quart de finale, car ayant terminé meilleur troisième avec la Tunisie.