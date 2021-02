Cote d'Ivoire: Région de La Mé - Mariatou Koné remet les infrastructures socio-communautaires, financées par le Programme national de cohésion sociale

La Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, a procédé le lundi 22 février 2021, à la remise de 2 infrastructures socio communautaires à impact rapide dans la région de la Mé. Il s'agit du centre multiethnique de médiation et d'arbitrage communément appelé « Maison des Chefs « d'Adzopé et du foyer polyvalent d'Affery.

D'un coût global de 100 millions de francs CFA, entièrement financés par le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, à travers le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS), la construction et l'équipement de ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre de la traduction des missions du PNCS en actes concrets au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire national.

Une action saluée par les heureux bénéficiaires qui ont rendu hommage à la Ministre Mariatou Koné. Les chefs traditionnels de la région de la Mé lui ont offert un présent symbolique.

Au cours de son allocution, la Ministre a salué la grande vision et le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de la paix et de la cohésion sociale des priorités de l'action gouvernementale. Poursuivant elle a félicité le Ministre d'État Patrick Achi pour toutes ses actions de développement dans la région de la Mé avant d'inviter la chefferie et les populations ivoiriennes à œuvrer pour une campagne civilisée et des élections législatives apaisées.

Acteur de de développement et Président du conseil régional de la Mé, le Ministre d'État Patrick Achi s'est réjoui de la présence de la Ministre. Il a salué son dynamisme et son engagement pour la paix, la cohésion sociale et le bien-être des populations. Il a traduit la reconnaissance de toutes les populations de sa région à la Ministre pour ces infrastructures qui contribueront au renforcement de la cohésion sociale.

La cérémonie a enregistré la présence des Ministres Joseph Seka Seka et Mamadou Touré, respectivement en charge de l'environnement et du développement durable et de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.

Ces projets communautaires s'inscrivent également dans le cadre des réparations communautaires des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire et contribuent de manière significative à la promotion de la solidarité de l'État et à la réduction des inégalités sociales de base.

La Maison des chefs est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Elle comprend 4 bâtiments consacrés respectivement à la médiation, à l'arbitrage, à l'administration et au logement de la chefferie.

A ce jour, 22 « maisons des chefs » ont été construites et équipées par le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté sur l'ensemble du territoire.