Cote d'Ivoire: Toulepleu 2 - Gnonhalou Albert nommé Délégué départemental

DÉCISION N°0018-2021/ PP/ CAB DU 22 FEVRIER 2021 PORTANT NOMINATION DU DÉLÉGUÉ INTERIMAIRE DU PDCI-RDA DE LA DELEGATION DE TOULEPLEU 2

LE PRESIDENT

DU PDCI-RDA

- Vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire

- Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques

- Vu les Statuts du PDCI-RDA

- Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate des modifications des Statuts

- Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de nommer dans les deux mois, les membres des Organes créés par le XIIème Congrès Ordinaire

- Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du mandat du Président du Parti ;

- Vu la Décision N°0486-2020/ PP/ CAB du 29 juillet 2020, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;

- vu la Décision N°0021-2019/ PP/ CAB du 23 Mai 2019 portant définition des ressorts territoriaux des Délégations Départementales et Communales du PDCI-RDA

- vu la Décision N°0020-2019/ PP/ CAB du 03 Avril 2019 portant définition des ressorts territoriaux des Délégations Départementales et Communales et nomination des délégués Départementaux et Communaux du PDCI-RDA

- Vu les nécessités de service ;

DECIDE

Article 1er : Sont et demeurent rapportées, en ce qui les concerne, les dispositions de la décision N°0020/ 2019/PP/CAB du 03 avril 2019, portant définition des ressorts territoriaux des Délégations Départementales et Communales et nomination des délégués Départementaux et Communaux du PDCI-RDA

Article 2: Monsieur GNONHALOU ALBERT, est nommé Délégué Départemental de TOULEPLEU 2 (PEHE S/P, MEO S/P) en remplacement de Monsieur KPAHO KOUEWON BERNARD .

Article 3: La présente décision qui abroge les dispositions de la Décision N°0020/ 2019/PP/CAB du 03 Avril 2019 en ce qui concerne Cocody 3, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 4: Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif, et le Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 22 Février 2021

Henri KONAN BEDIE