Afrique: Le Maroc met la Tanzanie "KO" et valide sa qualification

En ballottage avant cette dernière journée du groupe C, l'équipe du Maroc est entrée de plain-pied dans son match ne laissant aucun répit son adversaire tanzanien qui, en un quart d'heure, a encaissé trois buts.

6e minute, l'attaquant marocain Ayoub Mouloua prend de vitesse un défenseur tanzanien qui pour l'arrêter fait la faute.

Penalty sifflé et transformé par El Mehdi El Moubarik à la quatrième minute.

8e minute, débordement sur le flanc gauche d'Haitam Abaida qui se défait de son adversaire et centre pour Ayoub Mouloua qui pousse le ballon dans les filets.

14e minute, balle plongeante entre les deux défenseurs axiaux tanzaniens Lau et Omar qui sont pris de vitesse par le même Ayoub Mouloua qui inscrit son deuxième but de la soirée.

Sonnée, la Tanzanie va essayer de sortir de sa torpeur vers la demi-heure de jeu.

Mais le gardien marocain, Alaa Bellaarouch veillait au grain. D'une manchette bien sentie, il dévie en corner la tête de l'attaquant tanzanien Ben Starkie qui filait dans les buts à la 29e minute de la partie.

En deuxième période, il y a eu une tentative de révolte de la Tanzanie mais elle n'est pas allée loin.

En plus, le gardien marocain Alaa Bellaarouch a décidé de briller en stoppant deux tirs de l'attaquant tanzanien Nasoor Saadun Hamoud aux 59e et 67e minute.

Il permet ainsi à son entraîneur Aboud Zakaria de faire une large revue d'effectifs en faisant entrer cinq nouveaux joueurs entre les 47e et 75e minute.

Réactions

Ayoub Mouloua, Homme du match Total :

"Très heureux du titre mais c'est un titre qui appartient au collectif, c'est le travail de toute l'équipe. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible en prenant les matchs les uns après les autres. Sur la Tunisie en quart de finale ? On est prêt à faire face, nous allons nous concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes comme à chaque match".

Jamuro Mussa Kihwelo, coach de la Tanzanie :

"Je vais commencer par féliciter le Maroc qui mérite sa victoire (3-0) et sa qualification au prochain tour, nous sommes venus dans un tournoi de très haut niveau, à défaut de passer au second tour, nous avons beaucoup appris sur l'ensemble du tournoi. Pas de regret à avoir, nous reviendrons plus forts la prochaine fois".

Aboub Zakaria, coach du Maroc :

"Je tiens à féliciter les joueurs qui ont répondu présent, techniquement, tactiquement et ont eu de la réussite au cours de cette rencontre. Les quarts de finale seront différents de la phase de poules mais nous sommes prêts à faire face. Cette équipe du Maroc mérite d'aller loin dans cette compétition. Nous n'avons pas à choisir des adversaires, le sort a réservé la Tunisie, ce sera un derby du Maghreb, c'est un football que nous connaissons bien pour l'avoir joué récemment lors des éliminatoires de la CAN Total U20. De toute façon, pour gagner, il faut jouer et battre tout le monde, nous allons nous préparer en conséquence et donner le meilleur de nous-mêmes".