Afrique: CAN U20 2021 / Ayoub Mouloua - « Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible »

Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN U20 grâce à sa large victoire sur la Tanzanie (3-0) en phase de poules (Gr.C), lundi au stade olympique de Nouakchott.

Opposé à la Tanzanie (3-0), le Maroc a plié l'affaire en 13 minutes et validé sa qualification ainsi que la première place de cette poule de la CAN U20 grâce à des buts d'El Mehdi El Moubarik (4e sp), Mohammed Amine Essahel (8e) et Ayoub Mouloua (13e).

« Très heureux du titre mais c'est un titre qui appartient au collectif, c'est le travail de toute l'équipe. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible en prenant les matchs les uns après les autres. Sur la Tunisie en quart de finale ? On est prêt à faire face, nous allons nous concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes comme à chaque match », a confié Ayoub Mouloua, élu Homme du match de cette rencontre.