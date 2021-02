Cameroun/Mauritanie: CAN U20 2021 - Etienne Eto'o Pineda "C'était un rêve... "

Etienne Eto'o Pineda a dévoilé son amour pour le Cameroun et le long parcours qu'il pourrait faire sous les couleurs des Lions Indomptables.

Etienne Eto'o a réussi a marqué le monde sportif samedi dernier, lors de sa première apparition chez les U20 du Cameroun à la CAN. Auteur d'une belle performance, le jeune lionceau a réalisé un doublé face à la Mozambique lors de la 3è journée de la phase poule.

Alors qu'il avait déjà les regards tournés vers lui, le fils de la légende vivante camerounaise, Samuel Eto'o a vraiment répondu aux attentes du public.

Interrogé après son grand exploit, Etienne Eto'o n'a pas caché son amour pour son pays.

« C'était un rêve... de pouvoir jouer pour mon équipe nationale. Aussi, de commencer un match et de pouvoir chanter l'hymne national devant tout le monde. Que tout le monde voit comme je me sens, et je suis un camerounais de plus... Les deux premiers matches, je n'ai pas pu jouer mais j'attendais mon opportunité, j'étais conscient que moi aussi je pouvais donner ce que j'ai pour aider l'équipe », a déclaré Etienne dans des colonnes de camfoot.com.

S'il a connu un début glorieux, Etienne Eto'o (18ans), rêve aller plus loin afin de réaliser des merveilles avec la tunique camerounaise.

«La CAN du Cameroun l'année prochaine avec les "A" c'est incroyable. Pour le moment, je suis encore chez les U20, j'ai beaucoup de temps encore pour apprendre. Il faut avoir beaucoup d'expérience, et après on verra. Peut-être on ira chez les U23, ça dépend de tonton Rigobert (Song, sélectionneur des moins de 23 ans), c'est lui le chef. Ça dépend de lui et de mes prestations aussi », a confié le N°10 des lionceaux.

A part son amour pour le football, Etienne Eto'o Pineda est également passionné par la musique et surtout la musique africaine.

« Quand je suis dans mes moments de détente, j'aime bien écouter Locko, Daphné, Ténor aussi j'aime bien. J'aime un peu tout... surtout aussi la musique africaine. Je reste tout seul j'écoute, j'aime bien l'ambiance, le rythme. C'est un truc que j'adore depuis que je suis petit. C'est vrai que je dois améliorer mes pas de danse (rire) », a ajouté Eto'o.