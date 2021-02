Afrique du Nord: CAN U20 - Aboub Zakaria - « Le sort a réservé la Tunisie, ce sera un derby du Maghreb »

Le Maroc a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la CAN U20 en battant la Tanzanie par 3-0, en match comptant pour la 3è journée du Groupe C.

Les buts de la rencontre ont été l"œuvre de Mehdi Moubarik (4'), Mohamed Amine Sahel (8') et Ayoub Mouloua (12'). Lors de cette rencontre, les Lionceaux de l'Atlas ont fait preuve d'une grande discipline tactique et d'une bonne répartition sur le terrain, ce qui leur a permis une possession du ballon et à construire des attaques efficaces couronnées par des buts. En quart de finale le Maroc affrontera la Tunisie pour un derby du Maghreb.

« Je tiens à féliciter les joueurs qui ont répondu présent, techniquement, tactiquement et ont eu de la réussite au cours de cette rencontre. Les quarts de finale seront différents de la phase de poules mais nous sommes prêts à faire face. Cette équipe du Maroc mérite d'aller loin dans cette compétition. Nous n'avons pas à choisir des adversaires, le sort a réservé la Tunisie, ce sera un derby du Maghreb, c'est un football que nous connaissons bien pour l'avoir joué récemment lors des éliminatoires de la CAN Total U20. De toute façon, pour gagner, il faut jouer et battre tout le monde, nous allons nous préparer en conséquence et donner le meilleur de nous-mêmes », a confié Aboub Zakaria, coach du Maroc.