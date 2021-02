Afrique: CAN U20 - Choc Cameroun-Ghana, duel Maroc-Tunisie, le programme des quarts de finale

On connaît désormais les affiches des quarts de finale de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie.

Le premier tour de la CAN U20 2021 s'est achevé ce 22 février sur les qualifications du Maroc, de la Gambie et du Ghana pour les quarts de de finale de la CAN U20 2021. La Mauritanie, pays-hôte de ce tournoi, est éliminée.

C'est déjà fini pour l'équipe de la Mauritanie en CAN U20 2021. Troisièmes du groupe A derrière les Camerounais et les Ougandais, les Mauritaniens n'ont pas réussi à décrocher une place en quarts de finale de la compétition. Seuls les deux meilleurs troisièmes de ce premier tour pouvaient poursuivre l'aventure, aux côtés des deux meilleures sélections de chaque groupe. Or, avec 3 points, ils font moins bien que les Tunisiens, 3e du groupe B avec 4 points, et les Ghanéens, 3e du groupe C avec 4 points également.

Ainsi, en quart de finale le premier choc opposera le Cameroun au Ghana. L'autre grand choc mettra aux prises le Maroc à la Tunisie. Le Burkina Faso partira légèrement favori devant l'Ouganda, tandis que les deux qualifiés surprises, la Centrafrique et la Gambie, se croiseront pour un billet en demi-finales.

Le programme des quarts de finale

Jeudi 25 février

Cameroun-Ghana, Stade Olympique de Nouakchott

Maroc-Tunisie, Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott

Vendredi 26 février

Burkina Faso-Ouganda, Stade Municipal de Nouadhibou

Centrafrique-Gambie, Stade Olympique de Nouakchott

