Ile Maurice: Permis des pilotes expatriés renouvelé - La colère des Mauriciens

Voilà une nouvelle qui risque de créer une frustration au sein de la communauté des pilotes d'Air Mauritius (MK). Au moins quatre pilotes expatriés, en majorité des Sud-Africains, ont vu leur permis de travail qui arrive à expiration être renouvelé, affirme-t-on dans le milieu. Il s'avère que ce nombre augmentera bientôt. Une situation qui met en rogne les pilotes mauriciens qui sont au chômage technique. L'un d'eux déplore le fait que les pilotes avec un contrat à court terme ont la possibilité d'effectuer des vols, tandis que ceux avec un contrat à long terme restent chez eux.

Les membres de la Mauritian Air Line Pilots Association (MALPA) se rencontrent demain pour discuter de la situation. Selon le syndicat des pilotes, face à la crise économique et à la pandémie du Covid-19 que connaît le pays, il est important de créer et de préserver l'emploi des Mauriciens. C'est une pratique courante et acceptable à travers le monde qu'un pays fasse appel à des étrangers afin de satisfaire à la demande, avance-t-on. Mais de préciser qu'il est moralement injuste de discriminer les Mauriciens qui ne sont pas des Senior Pilots et qui vont en congé sans solde en faveur des expatriés. Du coup, la MALPA demande que le permis de travail des pilotes expatriés ne soit pas renouvelé jusqu'à ce que MK sorte de la crise.

L'express s'est tourné vers MK pour savoir dans quelle circonstance ces permis ont été renouvelés. «Ces pilotes sont toujours employés par la compagnie et nous avons besoin d'eux pour les opérations», explique une source proche du dossier.

Pour rappel, en juin 2020, deux mois après que MK a été placé sous administration volontaire, une cinquantaine de pilotes expatriés avaient obtenu une lettre les informant de la fin de leur contrat avec la compagnie d'aviation. «For economic reasons and pursuant to section 225 (3) of the Insolvency Act (... ), you are hereby given notice of termination of your contract of employment. Your last day of work with the Company is effective as from the date of this letter», avaient indiqué les administrateurs, Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool.