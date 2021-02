Cote d'Ivoire: Informations sur les réseaux sociaux - La Représentante de l'Unesco à Abidjan alerte sur la « désinfodémie »

« Avec les réseaux sociaux, tout le monde devient journaliste et peut diffuser et relayer n'importe quelle information et cela sans la vérifier. Ce qui occasionne une amplification des Fakes-news (fausses informations). C'est ce que l'Unesco a appelé la "Désinfodémie" ». Tels sont les propos émis par la Représentante de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Anne Lemaistre.

C'était lors d'une conférence inaugurale animée à l'occasion de la 9e édition du Forum des Étudiants en Journalisme de l'Istc-Polytechnique (Feji 2021) le lundi 22 février 2021, à Abidjan-Cocody.

Anne Lemaistre interpelle aussi sur la gravité de la situation avec les deep-fakes que sont les vidéos manipulées dans lesquelles l'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui et qui grâce à l'application « Face-swape », l'on peut remplacer un visage par un autre. Cet aspect constitue un très grand défi pour les hommes politiques à qui l'on peut attribuer des propos sur internet.

Pour y faire face, la patronne de l'Unesco souhaite que l'Éducation aux médias et à l'information (Emi) ouvre la voie à la formation des jeunes sur les dangers de l'information et former des cybercitoyens.

Dans son intervention, la première responsable de l'Unesco a également mis en exergue les causes structurelles des désordres de l'information, ses conséquences et la réalité en Côte d'Ivoire.

Notons que plusieurs personnalités étaient présentes à cette rencontre. L'on peut citer, entre autres, le président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), Me René Bourgoin.

Il faut indiquer que le thème de ce forum était : « Désordres de l'information et nouveaux enjeux de l'Education aux médias et à l'information (Emi) ». A l'issue de cette conférence, deux panels ont été animés.