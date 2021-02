Angola: La CMC promeut la connaissance sur des valeurs mobilières

La Commission du marché des capitaux (CMC), en partenariat avec le Réseau de Médiathèques d'Angola (REMA), tient, mardi 23, à 10 heures, à la médiathèque de Lubango, province de Huíla, un séminaire sur les Fondements du Marché des valeurs mobilières (MVM), indique une note de cette l'institution, parvenue le même jour à l'Angop.

La conférence, sous forme de téléconférence, s'adresse aux étudiants universitaires, aux lycéens et aux utilisateurs de la Médiathèque de Lubango, et son objectif principal est de partager des informations fondamentales liées au MVM, en particulier, et au système financier en général, dans le sens d'élargir les connaissances sur le thème susmentionné.

Lors de l'événement, des thèmes tels que «l'importance de l'épargne», «le système financier angolais», «les modèles de réglementation et de surveillance en Angola», «le marché des valeurs mobilières», «la relation entre la CMC et la Bourse de la dette et des valeurs d'Angola (BODIVA) »,« les acteurs du marché des capitaux », les instruments financiers disponibles sur ce segment de marché» et «comment investir sur le marché des valeurs mobilières», seront au menu de la rencontre.

Dans la même déclaration, la Commission des marchés des capitaux (CMC) insiste sur l'importance de tenir des réunions de cette nature, soulignant la nécessité de porter à la connaissance des étudiants ou du grand public les questions liées au MVM.

Dans le cadre du partenariat entre la CMC et le REMA, outre la province de Huíla, des conférences similaires sont également prévues dans les provinces de Cunene, Huambo, Zaire, Lunda-Sul et Bié.

